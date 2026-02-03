愛莉莎莎「砸1.5億2年買5房」 台北新家臥室照曝光

百萬訂閱 YouTuber 愛莉莎莎近來賣課程獲利亮眼，也陸續分享自己在泰國、阿拉伯聯合大公國等地置產的成果。她 2 日透過 IG 曬出台北新家的照片，整體佈置走北歐極簡風，開心寫下：「New home coming soon，好期待搬進台北新家！」還向好友們喊話：「來玩！」

愛莉莎莎一開始先在台北市西邊購入小套房，作為人生第一間「起家厝」，隨著事業一飛沖天，2024 年以 400 萬台幣買下位於泰國市中心的預售豪宅；接著在 2025 年 5 月豪擲 6700 萬台幣，於杜拜與阿布達比置產，全球房產總價值已超過 1.5 億台幣。

此外，愛莉莎莎 2024 年曾在新北板橋購入約 4000 萬房產，隔年房價上漲後便火速脫手，轉而買下台北老家樓上的房子，並於 2025 年 7 月在 IG 宣布「正式搬回家啃老」，再度引發網友熱議。

愛莉莎莎曬出新家臥房照。（圖／翻攝IG）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導