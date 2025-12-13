愛莉莎莎嗆IP顯示中國很常見！台派網紅「揪1事」狠嗆

娛樂中心／張予柔報導



百萬網紅「愛莉莎莎」憑藉直率個性圈粉無數，雖然多次失言慘被炎上，但她總能挺過風波東山再起，甚至開創另一波流量。近日被發現帳號所在地顯示為「中國」，她兩度發聲否認，強調成為網紅後從未前往中國，推測可能是曾在香港轉機，遭Meta系統誤判。對此，台派網紅徐閉公開質疑，掀起新一波論戰。





愛莉莎莎反擊IP顯示中國「很常見」！台派網紅徐閉「揪1事」打臉狠嗆

徐閉直言，說Threads所在地「顯示中國」是Meta誤判，這說法99.99%不可信。（圖／翻攝自徐閉臉書）

徐閉今（13）日在臉書發文直言，「只要有任何網紅跟你說，他的所在地點顯示為『中國』是Meta誤判，這網紅99.99%是在說謊」她表示，自己早已在 Threads上提過一次，如今再度強調，是因為愛莉莎莎的說法與她對系統運作的理解明顯不符。徐閉舉例，自己長期人在台灣，帳號所在地從未出現錯誤；而前立委賴品妤當初人在泰國時開啟Threads帳號，系統同樣準確顯示所在地，並未發生所謂「亂跳國家」的情況。她特別點出，若是已購買Meta驗證藍勾勾的帳號，官方在身分與資訊判定上會更加謹慎，更何況是有百萬追蹤的網紅。





愛莉莎莎被質疑找中國人代為操作帳號。（圖／翻攝自IG＠goodalica）

針對為何帳號會顯示所在地在中國，徐閉也提出自己的推測。她認為，原因可能並非本人親自前往，而是帳號背後的經紀公司、經紀人，或是負責代操社群內容的團隊跟中國有關，導致系統判定帳號主要操作位置在當地。至於為何選擇中國公司經營帳號，徐閉則表示「我怎麼會知道？」。

徐閉直言，若Meta誤判，網紅大可直接申請更正，而不是僅止於口頭澄清。（圖／翻攝自徐閉臉書）

有網友質疑是否仍存在極低機率出錯的可能，徐閉直言，若真是誤判，網紅大可直接向Meta申請更正，而不是僅止於口頭澄清，「Meta對待百萬追蹤的網紅待遇一定跟我們這種奈米網紅不同」。她最後補上一刀表示，自己稍早再次查看，愛莉莎莎的帳號所在地「仍顯示在中國」。





愛莉莎莎表示，Meta判定地區時，有時會把「台灣」歸類在「中國」。（圖／翻攝自IG＠goodalica）

回顧整起事件，愛莉莎莎曾回應，台灣人的Threads地點被顯示在中國，「這是一件很常見的事情」，因為Meta判斷地區時，有時會自動把「台灣」歸類在「中國」，「那我現在人在杜拜，難道說杜拜政府就在幫我代操我的IG嗎？我是何方神聖？」。對此，她強調「反正本人從2017年當網紅到現在為止，我一次中國都沒有去過，連轉機都沒有」，不過她認為，「就算我真的去了中國，那又怎樣？」。





