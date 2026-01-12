愛莉莎莎接代言拍廣告8小時 嘆當明星太辛苦

記者王丹荷／綜合報導

網紅愛莉莎莎接下塑身褲品牌代言，廣告拍攝當天，她被導演要求女演員專業等級演出，經歷整整8小時廣告演出拍攝，搞到忍不住大叫：「天哪，真的快瘋了，當女明星也太辛苦了吧！我看我還是好好的當KOL認真帶貨比較適合。」

愛莉莎莎透露接到代言邀約時，並非第一時間就答應，而是做足功課才點頭接下代言工作。第1次感受從專屬化粧師、髮型師到造型師3師的巨星代言廣告拍攝待遇，她驚呼連連「這也太專業」；讓她最崩潰的就是要聽從導演指令演出代言廣告：「導演一直叫我屁股要微翹，腿的延伸在拍攝上要有拉伸感，還有不能看鏡頭但要講出廣告台詞，這些都是我的人生第1次。」

她苦笑說：「不要看我好像很老神在在，每次鏡頭拍完一喊cut，整個人直接攤掉，我做KOL那麼久，各種狀況都遇過但都沒有拍攝代言廣告來得緊張，還是當YouTuber比較好，當女明星太累了，要注意好多細節，包含身形、體態、眼神，但當YouTuber就比較自在，講話卡詞也不用太擔心。」

愛莉莎莎拍攝代言廣告。（品牌提供）

愛莉莎莎難忘拍攝代言廣告過程。（品牌提供）