愛莉莎莎熱戀男友惹議！命理師驚曝「2人前世關係」：結婚是枷鎖

沈嶸指出愛莉莎莎與男友極有可能「修成正果」。（沈嶸魔法學院提供）

百萬網紅愛莉莎莎日前大方認愛新男友，正是之前她去尼泊爾的隨行攝影師，而男友也同步曬出甜蜜生日告白，戀情引發各界熱議。對此，命理師沈嶸通靈探查兩人緣分，發現愛莉莎莎與新男友是「先天正緣（前世帶來的好緣分）」，兩人的頻率是「天作之合」。通常正緣雙方的能量交織後會有美滿和諧的頻率，也因此許多網友們大讚愛莉莎莎和男友有夫妻臉、是俊男美女的組合。

兩人在過去世曾談過戀愛，但當時並沒有結婚。男方此生看到愛莉莎莎，靈魂就會有「久別重逢」的熟悉感，忍不住想要親近她、照顧她、對她好，對愛莉莎莎的感情已達到「真愛」的頻率。如果兩人結婚，雙方都是彼此「對的選擇」。

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愛莉莎莎之所以有強大的行銷賺錢天賦，源於她天生命格就帶有大財富。前世愛莉莎莎就是有錢的富婆，經商手腕高超，擅長打理生意、經營貿易買賣，並靠此滾出高達上億的資產，甚至因此買下許多土地。而男方則是在某次貿易買賣中結識愛莉莎莎，男方是販售手工藝商品的小商人，兩人相當投緣，因此而愈走愈近。

前世男方相當愛慕愛莉莎莎，也知道自身的財力與愛莉莎莎相差懸殊，但他甘願做愛莉莎莎成功女人背後的男人，照顧愛莉莎莎，也會協助處理愛莉莎莎忙不完的業務，雖然在大企業裡他並不是什麼重要角色，但因為一直無怨無悔的支持愛莉莎莎，所以愛莉莎莎內心非常感激他。這樣的意念延續到此生，愛莉莎莎一遇到男方，就會忍不住想照顧他、對他好。

愛莉莎莎大方認愛男友，戀情備受關注。（圖／翻攝自IG @goodalicia）

不過，雖然愛莉莎莎與男友是天作之合，但愛莉莎莎本身並不需要婚姻，婚姻對她而言只是一種靈魂的體驗，並非她的首要目標。愛莉莎莎從前世就是單身命，一生的重心主軸都不是家庭，前世的她同樣熱愛旅行、喜歡自由、愛美愛打扮，其思想言行經常引領風潮，是富貴圈裡的風雲人物，因此婚姻對追求自我成長的她而言，反而是一種枷鎖。

沈嶸總結，此生愛莉莎莎與這任新男友有很大的機會能「修成正果」，不過是否結婚還要看愛莉莎莎對婚姻的意願。不過，比起歷任男友，這一任男友與愛莉莎莎相當速配，兩人都是彼此「對的人」，不過兩人戀情能維持多久，還要視愛莉莎莎是否有意定下來。

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