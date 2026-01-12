愛莉莎莎苦拍8小時廣告！享「三師」奢華待遇：真的快瘋了

愛莉莎莎接下代言經歷8小時廣告拍攝。（圖／PP石墨烯塑崩打卡褲提供）





網紅愛莉莎莎擔任塑身褲品牌代言人，廣告拍攝當天，愛莉莎莎被導演要求女演員專業等級演出，經歷整整八小時廣告演出拍攝，搞到她大叫:「天哪，真的快瘋了，當女明星也太辛苦了吧!我看我還是好好的當KOL認真帶貨比較適合。」

第一次感受巨星代言廣告拍攝待遇，愛莉莎莎反應超有趣，從專屬化粧師與髮型師到造型師三師的廣告待遇，她驚呼連連「這也太專業」，讓她最崩潰的就是要聽從導演指令演出代言廣告：「導演一直叫我屁股要微翹，腿的延伸在拍攝上要有拉伸感，還有不能看鏡頭但要講出廣告台詞，這些都是我的人生第一次。」

愛莉莎莎拍廣告享受「三師」待遇。（圖／PP石墨烯塑崩打卡褲提供）

愛莉莎莎苦笑說：「不要看我好像很老神在在，每次鏡頭拍完一喊cut，整個人直接攤掉，我做KOL那麼久，各種狀況都遇過但都沒有拍攝代言廣告來得緊張，還是當YouTuber比較好，當女明星太累了，要注意好多細節，包含身形、體態、眼神，但當youTuber就比較自在，講話卡詞也不用太擔心，還好PP石墨烯塑崩打卡褲救了我，因為設計太優秀，不必用力縮小腹也不用刻意做高難度動作，就能拍出最美體態。」

愛莉莎莎透露，起初接到代言邀約時，並非第一時間就答應，而是做足功課才點頭接下代言工作：「我對於選擇代言產品是真的有許多個人的堅持，PP石墨烯塑崩褲系列知名度非常高，直到它們找上我並且說明品牌針對了年輕女性設計了塑崩打卡褲，這款褲長為九分褲，大家都知道我熱愛瑜珈，經過數次試穿後覺得材質與透氣度超強，還有我最在意的褲頭是否容易勒肉不小心讓女生的小小三層肉洩露出來，PP石墨烯塑崩打卡褲在設計上都處理的十分完美，身為推薦者，我超有信心大家都會喜歡這款褲子。」



