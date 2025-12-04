愛莉莎莎被抓包IP位置「顯示中國」本人回應洩行蹤 反嗆網獵巫

娛樂中心／綜合報導

愛莉莎莎時常在社群分享生活。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

近日，網友愛用的社群平台Threads被發現推出新功能，竟然可以看見帳號所在地，豈料有網友抓包網紅愛莉莎莎帳號IP位置顯示中國，對此，她本人也親自回應了。

網友發現愛莉莎莎擁有藍勾勾的Threads帳號IP顯示中國後，立刻在網路上掀起大家熱議，有網友直呼：「在中國辦的，還是人在中國」、「原來是愛中莎莎啊」，面對網友的質疑，愛莉莎莎親自在留言區解釋，表示「我也很好奇」，強調當網紅8年來從沒有去中國。

廣告 廣告

至於有網友懷疑愛莉莎莎帳號非本人經營，她表示「是我自己經營的」釐清網友的疑問，此外，愛莉莎莎也說明行蹤，表示剛剛的確是在香港轉機，「連這樣都可以被拿出來獵巫，真有當年文革作風」，事實上，愛莉莎莎早期以記錄韓國留學生活走紅，吸引許多粉絲喜愛，除了YouYube頻道擁有127萬粉絲訂閱外，近年來也憑藉行銷頭腦，賺得盆滿缽滿。

愛莉莎莎回應IP位置顯示中國。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

GD「雙腳踩上地鐵椅子」全被拍...畫面流出網看傻 背後真相曝光了

霍建華慘了！一轉身紅酒灑林心如愛包 她下秒「真實反應」震撼網

季芹愛女19歲了！父母出手「馬拉松規格慶生」 竟先道歉女兒未來另一半

肚子飛速變大！王齊麟妻「超明顯孕肚」曝光：不能放棄打扮

