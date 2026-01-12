愛莉莎莎被要求「屁股要微翹」 8小時拍廣告崩潰：快瘋
【緯來新聞網】網紅愛莉莎莎成為PP石墨烯塑崩打卡褲最新代言人，廣告拍攝當天，愛莉莎莎被導演要求女演員專業等級演出，經歷整整八小時廣告演出拍攝，搞到她大叫：「天哪，真的快瘋了，當女明星也太辛苦了吧!我看我還是好好的當KOL認真帶貨比較適合。」
愛莉莎莎成為PP石墨烯塑崩打卡褲最新代言人。（圖／PP石墨烯塑崩打卡褲提供）
而第一次感受巨星代言廣告拍攝待遇，愛莉莎莎反應超有趣，從專屬化粧師與髮型師到造型師三師的廣告待遇，她驚呼連連「這也太專業」，讓她最崩潰的就是要聽從導演指令演出代言廣告：「導演一直叫我屁股要微翹，腿的延伸在拍攝上要有拉伸感，還有不能看鏡頭但要講出廣告台詞，這些都是我的人生第一次。」
她苦笑說：「不要看我好像很老神在在，每次鏡頭拍完一喊cut，整個人直接攤掉，我做KOL那麼久，各種狀況都遇過但都沒有拍攝代言廣告來得緊張，還是當YouTuber比較好，當女明星太累了，要注意好多細節，包含身形、體態、眼神，但當youTuber就比較自在，講話卡詞也不用太擔心，還好PP石墨烯塑崩打卡褲救了我，因為設計太優秀，不必用力縮小腹也不用刻意做高難度動作，就能拍出最美體態。」
在代言的挑選上，愛莉莎莎也展現自己的特性對產品極度要求，「了解我的人都知道，在代言及帶貨的產品選擇上，我都會挑選最適合自己的，像是在決定代言PP石墨烯塑崩打卡褲時，我第一個最在意的就是褲子材質與身材的貼合，以前PP石墨烯出各類款式的褲子時，我就很關注，但當時都是以長褲及六分褲款為主，但現在出了九分打卡褲，比例更適合年輕人喜好，我十分推薦。」
