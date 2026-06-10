愛莉莎莎認愛攝影師！命理師曝「前世身分」：對的人
娛樂中心／楊佩怡報導
百萬網紅愛莉莎莎過去以多元題材走紅，並成功將高流量轉化為商機，推出線上瑜珈課程創造驚人銷售額。然而先前因為與合作的尼泊爾瑜珈導師拉傑有分潤上的爭議，事隔一天後兩人宣布和解，但瑜珈老師卻意外抖出愛莉莎莎新戀情。隨後愛莉莎莎也正式公開男友身分就是在尼泊爾協助拍攝的攝影師。對此，命理師沈嶸老師透過通靈探查兩人緣分，沒想到愛莉莎莎與其男友不僅是「先天正緣」，還是「天作之合」。
命理師表示，愛莉莎莎與男友不僅是「先天正緣」，還是「天作之合」。（圖／翻攝自IG＠goodalicia）
前世談情未果 今生靈魂「久別重逢」
命理師沈嶸透露，愛莉莎莎與新男友在過去世就曾談過戀愛，可惜當時並未步入禮堂。也因為前世的宿緣，男方此生一看到愛莉莎莎，靈魂深處就會湧現一股「久別重逢」的強烈熟悉感，讓他忍不住想主動親近、照顧對方，對愛莉莎莎的感情已然達到「真愛」的頻率。沈嶸直言，如果兩人選擇結婚，雙方絕對都是彼此「對的選擇」。
命理師指出愛莉莎莎前世就是富婆，而其男友前世也和她是戀人關係，默默在莎莎背後支持她。（圖／翻攝自IG＠goodalicia）
她前世擁上億土地資產 男方甘願當「背後的男人」
至於愛莉莎莎在當代展現出的超強行銷與吸金天賦，沈嶸解釋，這源於她天生命格就自帶大財富。在前世，愛莉莎莎就是一名身價不凡的富婆，經商手腕高超、精通貿易買賣，更靠著生意手腕累積了高達上億的資產，甚至買下許多土地。而男方在前世則是一名販售手工藝品的小商人，兩人在一次貿易買賣中結識，因相當投緣而愈走愈近。當時男方雖然深知彼此財力懸殊，仍甘願做愛莉莎莎「成功女人背後的男人」，無怨無悔地在身旁照顧她、協助處理繁雜業務。這份無私的支持讓愛莉莎莎內心無比感激，這股深刻的意念也延續到這輩子，讓愛莉莎莎今生一遇到男方，也會忍不住想加倍對他好。
命理師也分析表示，愛莉莎莎與男友有很大的機會修成正果，但柴是要看喜歡自由的愛莉莎莎決定。（圖／翻攝自IG＠goodalicia）
天生富貴單身命 戀情修成正果看一關鍵
即便被評為天作之合，但沈嶸也指出，愛莉莎莎本身其實並不需要婚姻。對她而言，婚姻只是一種靈魂的體驗，而非人生的首要目標。沈嶸點出，愛莉莎莎從前世就是「單身命」，一生的重心從來都不在家庭上；前世的她同樣熱愛自由、熱衷旅行且愛美愛打扮，思想言行引領風潮，是富貴圈裡的風雲人物，因此婚姻對追求自我成長的她來說，反倒可能是一種枷鎖。沈嶸最後總結，相較於歷任男友，這任新男友與愛莉莎莎最為速配，兩人都是彼此「對的人」，此生有極大的機會能夠「修成正果」。不過，這段戀情究竟能維持多久，最終還是要看熱愛自由的愛莉莎莎，是否有意願為愛定下來。
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原文出處：愛莉莎莎認愛攝影師！命理師通靈曝2人「驚人前世身分」：先天正緣
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