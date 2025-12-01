愛莉莎莎邀閨密玩杜拜「機票住宿全包」 她讚：永遠的乾爹

「小宅實驗」負責人Penny日前現身杜拜合體「超級大乾爹」愛莉莎莎。（圖／翻攝自「小宅實驗」IG）





YouTube頻道「小宅實驗」專門在拍室內裝潢主題，負責人Penny還是百萬網紅愛莉莎莎的好友。日前Penny現身杜拜讓許多人驚喜，她提到真正的原因是有「超級大乾爹」愛莉莎莎贊助，更直呼「原來有錢人真的跟我想的不一樣」。

Penny坦言，這幾天收到很多私訊，「妳怎麼突然出現在杜拜？」小宅的夥伴在她出發的前三天看到行事曆，才發現她會消失在台灣一週，而真正的原因就是，「我有超級大乾爹贊助我，莎姐一秒化身杜拜富豪豪邁招待我來回機票＋住宿。」

Penny透露，愛莉莎莎豪爽表示，「姐！妳來杜拜，我帶妳爽玩」，這句話也雙方認識10年以來，她聽過最帥的一句話，「我就出現在這裡了，感謝我永遠的乾爹莎姐，這趟旅程讓我發現原來有錢人真的跟我想的不一樣。」



