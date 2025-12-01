愛莉莎莎邀閨密飛杜拜「機票住宿全包」她讚：有超級大乾爹

網紅愛莉莎莎。（圖／IG@goodalicia）

百萬網紅愛莉莎莎多年好友Penny近日在IG分享自己突然現身杜拜的經歷，引發討論。她在貼文中表示，連身邊的小宅實驗團隊夥伴，也是直到出發前三天才從行事曆發現，她將從台灣「消失」一周，她開心透露：「有超級大乾爹贊助我」。

Penny在IG上分享多張與愛莉莎莎同遊杜拜的照片，透露這趟行程的機票與住宿全由好友贊助。她還寫下愛莉莎莎豪爽的邀約：「姐！妳來杜拜，我帶妳爽玩！」，讓她既驚喜又感動，更直呼這是認識愛莉莎莎十年來「最帥的一句話」。這趟旅程不僅享受到奢華安排，也讓她對富裕生活有了全新體驗，感慨「原來有錢人真的跟我想的不一樣」。

節儉的Penny與大方豪爽的愛莉莎莎，兩人在影片合作中經常展現出互補的風格。事實上，Penny曾經是愛莉莎莎的室友，頻道尚未起步時，愛莉莎莎就曾利用自身資源替Penny增加曝光，幫助她累積人氣。Penny也曾公開表示愛莉莎莎是自己的貴人，兩人的深厚友情因此為粉絲熟知。

貼文一出，網友留言熱烈，紛紛表達羨慕與稱讚，包括「這就是富婆閨密帶妳飛的感覺嗎」、「莎莎人真好」、「莎姐太帥啦」、「你們有彼此真好」、「會賺錢的朋友帶妳玩（已解鎖）」、「好好喔，我也要sugar mommy」、「莎姐太帥啦」。

