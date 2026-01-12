愛莉莎莎首度代言拍廣告 8小時高強度拍攝喊：太辛苦了

愛莉莎莎成為品牌代言人，拍攝時長讓她超崩潰。（圖／ PP石墨烯塑崩打卡褲提供）

網紅愛莉莎莎接下PP石墨烯塑崩打卡褲最新代言人，廣告拍攝當天，愛莉莎莎被導演要求女演員專業等級演出，經歷整整八小時廣告演出拍攝，搞到她大叫：「天哪，真的快瘋了，當女明星也太辛苦了吧！我看我還是好好的當KOL認真帶貨比較適合。」

被譽為最強帶貨KOL的愛莉莎莎，透露接到代言邀約時，並非第一時間就答應，而是做足功課才點頭接下代言工作，並表示有信心大家都會喜歡這款褲子。愛莉莎莎也自己日常的OOTD穿搭，「我覺得打卡褲最方便的就是內搭外穿皆宜，像是我很常搭飛機時穿著，因為舒適貼身又輕鬆，又或日常出門買東西、逛街，運動時穿著，都是最貼近身形最舒服的穿搭。」

而第一次感受巨星代言廣告拍攝待遇，愛莉莎莎反應超有趣，從專屬化粧師與髮型師到造型師三師的廣告待遇，她驚呼連連「這也太專業」，讓她最崩潰的就是要聽從導演指令演出代言廣告：「導演一直叫我屁股要微翹，腿的延伸在拍攝上要有拉伸感，還有不能看鏡頭但要講出廣告台詞，這些都是我的人生第一次。」

她苦笑說：「不要看我好像很老神在在，每次鏡頭拍完一喊cut，整個人直接攤掉，我做KOL那麼久，各種狀況都遇過但都沒有拍攝代言廣告來得緊張，還是當YouTuber比較好，當女明星太累了，要注意好多細節，包含身形、體態、眼神，但當youTuber就比較自在，講話卡詞也不用太擔心，還好PP石墨烯塑崩打卡褲救了我，因為設計太優秀，不必用力縮小腹也不用刻意做高難度動作，就能拍出最美體態。」

