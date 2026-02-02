愛莉莎莎「2年買5房」豪砸1.5億 台北超大新家曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



百萬人氣網紅「愛莉莎莎」憑藉直率個性圈粉無數，雖然多次失言慘被炎上，但她總能挺過風波東山再起，甚至開創另一波流量。擁有高學歷的她精通英文、韓文也曾學習過日文、泰文，時常飛往各國旅遊的她，不定期會在社群平台和粉絲分享日常點滴。愛莉莎莎透過賣課程、業配，成績都相當亮眼，豪砸1.5億前後在台北、泰國和杜拜置產。她今（2日）突然曝光台北新家，曬出臥室照。

愛莉莎莎近年積極在全球各地置產，豪砸1.5億先後在台灣、泰國、杜拜以及阿布達比購屋。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）

百萬網紅「愛莉莎莎」近年積極在全球各地置產，先後在台灣、泰國以及杜拜購屋，2024年她花費台幣400萬，於泰國曼谷市中心買下預售豪宅；2025年5月她豪砸台幣6700萬，短時間內在杜拜與阿布達比買了2間海景豪宅，總價值超過1.5億。至於自住部分，她2024年曾在新北板橋買下4000萬的房產，不過隔一年（2025年）就賣掉，改購入台北老家樓上的房子，坪數更大。2025年7月她於個人IG曬出電梯塞滿行李箱的照片，宣布「正式搬回家啃老」，透露新家裝潢期間，會先搬回老家半年。

愛莉莎莎2年買5房。（圖／翻攝愛莉莎莎YouTube）

今（2日）愛莉莎莎於IG發出限時動態，公開台北新家臥房照，只見臥室風格屬於北歐極簡風，牆壁選用米灰色，搭配莫蘭迪灰色系的被褥、深灰色的床頭櫃，以及設計獨特的懸吊式小燈，整體呈現清新淡雅，相當舒適宜人。她簡單用文字寫下「New home coming soon，好期待搬進台北新家！」，還大方興奮向好友喊出「來玩！」。

愛莉莎莎曝光台北新家。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）

