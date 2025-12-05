愛莉莎莎「IP顯示中國」遭指代操！她拍片打臉：是我手有問題嗎

愛莉莎莎親自拍片打臉「代操」一事。（圖／IG@goodalicia）

YouTuber愛莉莎莎，近年來頻繁出遊和大家分享異國風情，用不同視角體驗其他國家文化，廣受女性粉絲喜愛追隨。不過，近日她卻被質疑花錢請大陸業者代操社群，只因為社群IP位置顯示在中國，氣得她親自拍片露面回嗆網友。

IP位置顯示中國！愛莉莎莎慘遭出征

有Threads網友4日發文表示，發現愛莉莎莎的IP位置顯示中國，讓他感到很好奇，沒想到底下開始出現大量罵聲，讓愛莉莎莎慘遭獵巫。起初，愛莉莎莎僅在底下留言表達無奈，「我也很好奇，我當網紅這八年來從沒去過中國，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的，不過我剛剛的確在香港轉機，連這樣都可以被拿出來獵巫...」

沒想到又出現多名網友聲稱，愛莉莎莎的帳號是跟大陸申請操作，聘請大陸人士代為經營，她再從中賺取分潤，簡稱代操。這讓愛莉莎莎不敢置信，決定親自拍片，「想像力也太豐富了吧！重點是很多人竟然相信耶！怎麼會有人相信啊。」

愛莉莎莎慘遭獵巫，本人相當無奈。（圖／翻攝Threads）

文案照片通通自己來！愛莉莎莎打臉「代操」說法

愛莉莎莎指出，她的Threads貼文和IG一樣，全都是她個人的照片，以及平常對於日常生活的分享，反問大家「那這個別人要怎麼幫我代操呢？」就連不到10個字的文案，也全部都是自己策劃發想，「我是有笨到想不出這個文案？還是我的手有問題。」

再來針對IP位置部分，愛莉莎莎解釋，台灣人的IP會顯示在大陸，是一件很常見的事情，「因為Meta它的地區判定方式，有時候會自動把『人在台灣』判定成『人在中國』」。最後她再度強調，自2017年開始當網紅後，就從來沒有去過大陸旅遊，連轉機都沒有，痛批亂愛貼標籤的人、整天搞分裂，「難道不能做一些更有意義的事嗎？」

