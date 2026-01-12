愛莉莎莎2026開春迎接好消息！「超巨星待遇」嚇到了：太專業

愛莉莎莎擔任品牌代言人。（品牌）

網紅愛莉莎莎今年初成為PP石墨烯塑崩打卡褲新一代代言人，她透露接到代言邀約時，並非第一時間就答應，而是做足功課才點頭接下代言工作：「我對於選擇代言產品是真的有許多個人的堅持，品牌針對了年輕女性設計了塑崩打卡褲，經過數次試穿後覺得材質與透氣度超強，還有我最在意的褲頭是否容易勒肉不小心讓女生的三層肉洩露出來，我超有信心大家都會喜歡這款褲子。」

第一次感受巨星代言廣告拍攝待遇，愛莉莎莎反應超有趣，從專屬化粧師與髮型師到造型師三師的廣告待遇，她驚呼連連「這也太專業」，讓她最崩潰的就是要聽從導演指令演出代言廣告：「導演一直叫我屁股要微翹，腿的延伸在拍攝上要有拉伸感，還有不能看鏡頭但要講出廣告台詞，這些都是我的人生第一次。」

她苦笑說：「不要看我好像很老神在在，每次鏡頭拍完一喊cut，整個人直接攤掉，我做KOL那麼久，各種狀況都遇過但都沒有拍攝代言廣告來得緊張，還是當YouTuber比較好，當女明星太累了，要注意好多細節，包含身形、體態、眼神，但當youTuber就比較自在，講話卡詞也不用太擔心，還好褲子救了我，不必用力縮小腹也不用刻意做高難度動作，就能拍出最美體態。」

