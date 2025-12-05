愛莉莎莎IP位置顯示「中國」遭砲轟 本人親回擊：這樣也能獵巫

愛莉莎莎IP位置顯示「中國」遭砲轟。（圖／翻攝自Instagram@goodalicia）

YouTuber愛莉莎莎因拍攝韓國題材影片走紅，頻道目前擁有127萬點閱，她近期時常待在國外旅遊或學習深造。而近日台灣網友最愛用的社群平台Threads有人發文指出，現在平台可以看見每個帳號的所在地點，未料就發現愛莉莎莎帳號IP位置顯示「中國」，不少人質疑「為什麼會在中國呢」。對此，她本人也親自駁斥喊：「這8年來從沒有去過，帳號是自己經營的」。

網友4日發文指出，發現愛莉莎莎擁有藍勾勾的Threads帳號IP顯示「中國」，立刻在網路上掀起網友熱議，有網友直呼：「在中國辦的，還是人在中國」、「原來是愛中莎莎啊」、「可以推測的是帳號有聘請另外一個人經營，而那個人在中國，簡稱代操」、「中國莎莎，女草頭好適合中國啊」。

廣告 廣告

不少人也紛紛聲援愛莉莎莎，坦言「她帳號裡的內容，根本跟政治沒有任何關係」、「整天獵巫」、「因為蹭愛莉莎莎有流量呀，有些人就是想蹭」、「Threads上常看到明明是台灣人，但地區卻顯示中國，原因通常不是因為使用者真的設定成中國，而是Meta的地區判定方式有時會自動歸類」。

面對網友的質疑，留言區時隔不到5小時就釣出愛莉莎莎本人親自解釋，直言「我也很好奇，我當網紅這8年來從沒有去中國，不過我剛剛的確在香港轉機。」

至於有網友懷疑愛莉莎莎帳號非本人經營，她表示「沒有別人經營，是我自己經營的」釐清網友的疑問。愛莉莎莎也不滿表示，「連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯……真有當年文革作風」，並在最後附上一個比讚的表情符號。

事實上，愛莉莎莎早期以記錄韓國留學生活走紅，吸引許多粉絲喜愛，今年逐漸前往尼泊爾、杜拜、秘魯生活和旅遊，減少經營YouTube頻道的頻率。

愛莉莎莎回應網友質疑。（圖／翻攝自Threads@goodalicia）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

中華電信基層勞工不滿協商拖延 工會重啟罷工投票

陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」