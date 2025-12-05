愛莉莎莎IP定位中國爆爭議！怒嗆：編故事大師

社群平台Threads近日推出新功能，開放顯示用戶IP位置，旨在提升平台透明度並打擊假帳號。這項功能上線後，隨即引發網友熱烈討論，其中百萬訂閱YouTuber愛莉莎莎的帳號意外成為焦點。

12月4日，有網友發現愛莉莎莎的Threads帳號顯示IP位置為「中國」，該帳號擁有19.5萬粉絲，並具備Meta認證的藍勾勾標記。這項發現立即在PTT等網路論壇引發討論，部分網友質疑愛莉莎莎是否人在中國，或帳號由中國團隊代為經營。

面對排山倒海的質疑，愛莉莎莎在留言區正面回應。她表示：「我也很好奇，我當網紅這八年來從沒去過中國，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的。」同時，她證實當時確實在香港轉機前往阿布達比，推測IP顯示異常可能與此有關。

對於網友的獵巫行為，愛莉莎莎顯得相當無奈，她直言：「連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯...真有當年文革的作風。」當有網友持續編造不實言論時，她更直接反擊：「編故事大師，你要不要去寫小說？」

據了解，愛莉莎莎當日正從香港轉機前往杜拜。她在Instagram最後一篇貼文中分享了與友人在杜拜度假的照片，並提到自己擔任導遊，帶領朋友們探訪當地人才知道的私房景點。今年5月，她在杜拜購入兩間房產，包括一間海事城海景房及阿布達比亞斯島的三房海景公寓，總價值超過新台幣6700萬元。

此次IP位置爭議反映出社群平台新功能可能帶來的影響。Threads跟隨X平台的腳步，開始顯示用戶IP位置，原意是為了增加透明度並打擊假帳號，卻也引發了不少爭議事件。愛莉莎莎的案例顯示，IP顯示功能在實際應用中可能因為轉機、VPN等因素產生誤差，導致不必要的誤解。

愛莉莎莎以拍攝韓國題材影片起家，憑藉敏銳的商業頭腦，在開辦線上課程及產品銷售方面取得成功。此次事件雖引起風波，但她選擇以高EQ方式回應，避免事態進一步擴大。

