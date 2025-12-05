愛莉莎莎IP被抓包在中國？本尊回應解釋了

娛樂中心／楊佩怡報導

百萬網紅「愛莉莎莎」憑藉直率個性圈粉無數，雖然多次失言慘被炎上，但她總能挺過風波東山再起，甚至開創另一波流量，過去更實際將流量變現開賣線上課程，讓她賺進大把鈔票。近日就有網友發現，愛莉莎莎的Threads「所在地點」顯示在中國，並好奇發文詢問是為什麼。對此，愛莉莎莎本尊現身留言區回應，更直接嗆聲：「編故事大師你要不要去寫小說？」。





愛莉莎莎被網友發現Threads「所在地點」竟然顯示在中國。（圖／翻攝畫面）

愛莉莎莎昨（4）日如被網友發現，她的Threads帳號上「所在地點」竟然是顯示中國，該網友好奇發文詢問「ㄨㄚˊ～～～為什麼啊？我是真的好奇」。貼文曝光後，引來不少網友討論，有些人認為「可以推測的是他的帳號有聘請另外一個人經營，而那個人在中國，簡稱代操」、「海外帶操啦，難怪作風那麼支」、「業配來自中國，小編從中國操作也是不意外」、「原來是愛中莎莎阿！」。不過也有網友指出，「有沒有可能現在在哪就是顯示在哪啊？看愛莉莎莎剛在香港轉機」、「只是一個網紅而已，獵巫做什麼」、「奇怪了，就算真的顯示在中國怎麼了嗎？」。

愛莉莎莎不忍回嗆網友，並解釋自己有在香港轉機。（圖／翻攝自愛莉莎莎Threads）

對此，被點名的愛莉莎莎也現身留言區回應了，她強調：「我也很好奇，我當網紅這八年來從沒去過中國，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的」，不過她也提到，自己在昨（4）的確有在香港轉機。她無奈嘆：「連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯…真有當年文革的作風」。另外她更留言開嗆網友：「編故事大師你要不要去寫小說？」。

愛莉莎莎近幾年來，透過賣瑜珈課程傳的盆滿波滿，先前才在泰國買下一間房。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

