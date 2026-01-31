愛落實在行動 慈濟歲末圍爐走過57年寒冬

台北慈濟醫院和慈濟基金會，在1月31號舉辦冬令發放，今年地點辦在新店靜思堂。這項發放傳統，源自於1969年，上人看見民間疾苦，困苦的人在寒冬中無依無靠，於是希望在年前這段寒冷的時節，發物資給民眾，並一路傳承至今。而現今冬令發放加入了許多暖新元素，包含義診、義剪，以及大家熱熱鬧鬧的圍爐，一同吃飯、一起過好年。

祝福親送到家 就像過年般熱鬧，醫師和關懷戶同坐，美食當前，暖心暖胃。

「我們所有大醫王，白衣大士 以及慈誠金剛，第一道菜要送上的，就是五福臨門慶團圓。」

台北慈濟醫院院長趙有成，帶領醫師和慈濟志工們，一同端菜上桌。因為台北慈濟醫院、和慈濟基金會，舉辦冬令發放，今年地點就選在新店靜思堂。

台北慈濟醫院院長 趙有誠：「傳遞上人的愛，還有對這些照顧戶 ，感恩戶的關懷，他的耐心的展現，還有細心的程度，我是嘆為觀止，早上我也跟上人報告，今天我們剛好在新店靜思堂，這是一年前就選定的，上人也很歡喜 特別是聽到，我們表達上人的愛心，一直傳遞在全台灣，每一個社區。」

回顧過往，慈濟在1969年2月9號，第一次舉辦冬令發放，在物資不充裕的時候，仍然準備柴米食糧和生活用品，幫助貧困鄉親過好年，而這樣的傳統，一路延續至今。

證嚴上人開示(2008)：「我們到(民國)58年(1969)那年開始，體會到說 平常的時間，人若平安健康 在再幫忙他一把，日子就會好過，但是如果到冬天來的時候，接近過年時，有的老人家 獨老，沒有家人孩子來看他，過年到了 他會更加孤單。」

時間回到現在，除了冬令圍爐，現場還設置家醫、中醫、內外科等六科別的義診服務，58位醫護各司其職。

「骨裂 骨裂有裝鈦合金支架，(已經開過刀了)，已經開過刀 支架在裡面。」

來自木柵的陳女士一早就搭車前往，來看她骨裂的腳。

民眾 陳女士：「醫生有建議我要開刀治療，但是現在成效 腳還不夠力，還不能開刀，所以今天來慈濟醫院想說，來看看有沒有什麼，比較好的治療方式這樣子。」

台北慈濟醫院一般外科醫師 陳家輝：「過來滿方便的 所以我就順便過來，利用這個機會來參加，也來感受一下發放的整個過程，還有醫院在推廣這個活動的時候，它的用意在哪邊 ，自己親身來感受一下。」

還有 10幾位義剪師輪番上陣，幫民眾打理門面。

義剪師 劉丞芳：「幫助人 是一件很開心的事，幫助人也是一個，自己覺得很有價值，生命還很有價值。」

將近60年的冬令發放，如今，像回家吃團圓飯，提早在農曆年前，感受團圓的氛圍。

