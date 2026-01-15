愛豆同款優格冰來了！韓國「Yoajung」插旗台北、DQ杜拜巧克力暴風雪新品登場

（圖／品牌提供）

在寒流來襲的冬季，冰品市場卻一點都不冷清，反而迎來一波新品！一邊是深受韓國年輕世代的優格冰Yoajung（요아정）正式插旗台北，另一邊則是美國經典冰淇淋品牌Dairy Queen（DQ）趁勢推出話題新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，從韓系輕甜到美式濃郁，為2026年初的冰品戰場揭開序幕。

來自韓國、被粉絲暱稱為「愛豆優格冰」的Yoajung正式宣布進軍台灣，首間門市選址於台北小巨蛋一樓，並將於1月17日正式開幕。Yoajung在韓國不僅是年輕族群的打卡甜點，更是許多一線韓團、舞者與演出團隊私下的愛用名單，尤其在回歸期需要進行身材管理的藝人之間，因「低卡、清爽、負擔感低」而擁有極高口碑，經常出現在韓團逆應援、直播與後台點心畫面中。

Yoajung主打的招牌「Yogurt Ice優格冰」，以純淨優格為基底，口感介於雪酪與冰淇淋之間，質地細緻清爽，最大特色在於高度客製化。消費者可以依照韓國流行的「藝人套餐」概念，自由搭配新鮮水果、蜂巢蜜、穀物脆片等配料，打造專屬於自己的「My Yoajung」。

在Yoajung眾多搭配中，「Yoajung Signature蜂巢蜜 x 穀物經典優格冰」可說是品牌最具代表性的招牌品項。綿密的優格冰搭配天然蜂巢蜜與香脆穀物，甜度平衡、口感層次分明，是許多韓國消費者第一次就會點、之後會回訪的安全牌，也將作為台灣首店的常設品項。

另一款「烤蕉糖Yoajung」則以炙烤焦糖香蕉為主角，帶出溫柔而厚實的香甜氣息，焦糖化的微脆口感與優格冰的酸香相互平衡，療癒卻不膩口，特別適合想要一點甜但不過頭的日常時刻。

此外，Yoajung台灣首店也同步推出專為在地口味調整的飲品系列，其中「草莓優冰飲」將優格冰與草莓牛奶融合，口感滑順、甜度輕盈，鎖定不想喝太甜手搖飲、又想來點甜點感的族群。

相較於韓系優格冰的清爽路線，美國冰淇淋品牌Dairy Queen則走濃郁派代表。自去年11月進駐台北101以來，DQ以「倒杯不灑」的暴風雪打卡話題在社群上累積高人氣，2026年開春更推出首支新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，以比利時巧克力醬為基底，混合甜筒脆餅與大量開心果碎，再於表層淋上特調開心果醬，一口就能同時感受到濃郁巧克力、堅果香氣與酥脆口感，整體層次豐富、咀嚼感十足。

