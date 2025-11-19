撰文／小卡 圖片／小卡提供

Yahoo奇摩遊戲Y5的朋友們！咪娜桑！沒想到我們這麼短的時間內又見面啦！愛分享好玩遊戲的小卡又再度出現啦！

愛貓一族注意！小卡分享最可愛的喵星人遊戲《喵國無雙》！小卡提供

上次才提過要出國去奧地利跟捷克，回來之後再跟大家分享美照，沒想到分享遊戲的機會先來啦！

那我只好先把美照的機會留到下一次，這一次一樣來跟大家分享小卡覺得玩得非常得心應手的遊戲。當然別忘記，小卡在遊戲領域方面可以說是什麼遊戲都願意嘗試的，不管是PCGAME還是SWITCH，甚至現在只要一機在手，遊戲上手的手遊。那今天在小卡不可能把電腦整台搬出去門玩的情況之下，也不可能每天總是把SWITCH一直拿出來玩的時候該怎麼辦？

沒錯！那肯定就是要推薦「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台。雖然說手遊任何時間大家都能打，但相信一定也有不少朋友遇過想下載遊戲，結果出現手機容量不足的問題吧！這時候「Yahoo奇摩遊戲Y5」遊戲平台幫大家免除這個問題了。「Yahoo奇摩遊戲Y5」平台除了提供大家超多款遊戲可以做選擇以外，重點每款遊戲都不用下載才能遊玩，再也不會有手機容量空間不足夠的問題，也不用想玩一個遊戲就要刪除上一個遊戲啦！相信這個優點肯定幫不少常常遇到下載遊戲容量空間不足的朋友了。

那話不多說，小卡這次又想給大家介紹什麼我喜歡推薦的遊戲呢？

如果之前有仔細一點關注小卡的照片，就會發現我有養貓咪，雖然我養的貓咪有三隻，但好掌控拍照的只有一隻大胖橘，這時候就可以猜想的到，小卡這次要推薦給大家的遊戲可能就是跟貓咪有關係的。

沒錯！愛貓一族的小卡這次要來推薦給大家《喵國無雙》。

平常大家所熟悉的經典三國人物都化身成為可愛的喵星人了，將我們熟悉的三國歷史與可愛的喵喵元素結合在一起，做成一款放置性的卡牌遊戲。遊戲一進入，你們跟小卡一樣，就是一個主人公啦！集結到許多厲害的英雄豪傑喵喵版，再讓大家自己策略上的搭配跟陣容配置，讓我們自己帶著可愛的喵喵們征戰沙場、稱霸三國！

不過話說每次抽貓盒的時候，小卡都好容易收到銀魚，我好想抽到滿滿的貓將，畢竟對於小貓咪的東西我也是沒有什麼抵抗力的。真的是不奢求抽到橘色貓將，但是好歹讓小卡抽到一個紅色貓將看看吧，哈哈哈！

遊戲平常離線也會有收益喔，就不用擔心沒時間玩遊戲戰力落後太多囉。

好啦，我一扯到貓貓的東西就會不自覺想分享更多貓貓的事情，下次有機會也許可以跟大家分享我家另外兩隻喵喵，畢竟其中一隻很愛叫，一隻黑到不行很難拍，所以才說只有大胖橘是小卡最好掌握的，哈哈！

希望下次「Yahoo奇摩遊戲Y5」平台再見到大家的時候，已經是有美麗的照片跟大家分享啦！

那我們下次見啦，期待各位成為超強主公！

小卡IG：https://www.instagram.com/ericayang_6

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《喵國無雙》

萌貓集結！三國英傑重現！經典三國人物化身萌貓，手握鹹魚運籌帷幄，帶領喵喵劉關關等英雄，一起攜手展開奇幻冒險。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000355