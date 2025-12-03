愛貓命危住院！丫頭面對生死選擇痛哭 老公相伴同意放棄急救

丫頭（詹子晴）的愛貓前陣子突然腎衰竭。董孟航攝

丫頭（詹子晴）今（3日）與森田、夏和熙出席 Hit Fm 聯播網與寵物公園共同主辦的「2025毛起來愛」公益記者會，提及家中的其中一隻貓咪日前突發嚴重腎衰竭，醫師甚至提醒可能需要簽署「放棄急救同意書」，讓她當場心碎大哭，無法理解愛貓怎麼會突然命危，儘管毛孩住院一天要上萬元，一口氣住了10幾天，但如今狀況已經恢復穩定。

「2025毛起來愛」公益記者會今日舉辦。董孟航攝

與老公首次談生死抉擇 夫妻達共識

丫頭有飼養2隻米克斯貓咪，經過這次生離死別衝擊，讓丫頭與結婚5年的老公王惟立首次討論生死話題，她問老公如果面臨相似狀況，是否會希望自己簽放棄急救，對方則直率回答，希望可以簽，不想要這麼痛苦，丫頭理解他的想法，表示角色互換，她也會選擇尊重對方意願，她坦言，沒想到自己30多歲就面臨如此殘酷的決定，「這真的是很痛苦的事。」

毛孩鬼門關前救回 夏和熙不想錯過最後一面

夏和熙家中有6隻毛孩，他也分享，其中一隻毛孩前陣子健康出狀況，送到醫院時，醫生已經直接問要不要安樂死，但他因為工作忙碌，遲遲無法好好下決定，就怕送走毛孩時，自己還在拍戲不在身邊，沒想到反而發生奇蹟，毛孩竟然鬼門關前走一遭，被救回來了。

夏和熙家中有6隻毛孩。董孟航攝

森田從怕狗到養五隻 為心臟病毛孩每月砸3萬

而森田則是一開始很害怕狗，最後卻被征服養了5隻，其中一隻因為心臟不好，身體特別虛弱，可能只要情緒起伏太激烈就會離世，需要定期回診，每個月都需要花2、3萬左右，但他只希望毛孩能夠健康陪伴在身邊，不在乎鉅額醫藥費。



