愛貓愛狗融化了！台中伯急匯錢投資新加坡女虛擬幣 遭擋

台中市一名60歲男子透過社群軟體結識女網友，掉入對方「愛情陷阱」，在前往銀行辦理約定帳戶轉帳時，好險遭機警行員發現有異報警，經員警勸說成功阻詐。

台中市一名60歲男子透過社群軟體結識女網友，掉入對方「愛情陷阱」險遭詐騙。(圖/翻攝畫面)

台中市警察局第二分局表示，1日上午接獲北區某銀行行員報案稱疑似有民眾遭詐騙，員警立即趕赴現場了解狀況。經詢問行員後得知，該名男子欲辦理約定轉帳投資虛擬貨幣，行員察覺異狀後立即通報警方到場處理。

警方進一步調查發現，男子在交友軟體上認識一名自稱從事投資分析行業的新加坡女子，該名女子聲稱極富有愛心，忙碌之餘還經常去當動物志工，這些說詞引發男子惻隱之心，讓他對該名女網友深信不疑。員警現場查看男子所欲投資的投資APP後，向男子表示確定就是「愛情詐騙」手法。

廣告 廣告

警方指出，愛情詐騙集團常利用臉書或其他交友軟體做連結，透過通訊軟體加好友聊天，以噓寒問暖、甜言蜜語的溫情攻勢取得被害人信任，再以手術費用、引薦投資管道等理由誘使被害人匯款受騙。警方提醒民眾，如果有任何要求轉帳或下載陌生APP時，都應立即提高警覺。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

清潔隊員贈拾荒婦33元電鍋涉貪 一審判3月、緩刑2年

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

台中驚見「果園大規模燃燒」！鐵皮屋燒剩骨架