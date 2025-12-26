愛貓憑空消失5年 靠晶片平安回家團聚 主人驚喜：聖誕奇蹟！

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

對英國飼主Jilly Fretwell 來說，今年的聖誕禮物比什麼都珍貴。她原本已放棄尋找失蹤多年的愛貓，甚至搬離了舊家，但在寵物晶片的幫助下，這隻名為 Bindi 的黑貓在失蹤整整 5 年後，奇蹟般地在聖誕節前夕與家人團圓。

在寵物晶片的幫助下，一隻名為 Bindi 的黑貓在失蹤整整 5 年後，奇蹟般地在聖誕節前夕與家人團圓。（示意圖非當事貓／unsplash）

這起走失案發生於2020年8月，當時居住在英國劍橋的黑貓Bindi突然從家中憑空消失。現年29歲、擔任軟體專案經理的飼主Jilly回憶：「她以前頂多出去晃幾個小時就會回家，所以當時她失蹤超過一天，我們就覺得非常不對勁。」儘管Jilly當年在大街小巷張貼尋貓啟事、於社群平台上瘋狂轉發，還沿著附近的散步路線找了好幾個月，卻始終音訊全無。

直到今（2025）年12月18日，一通來自獸醫的電話改變了一切。獸醫掃描到了Bindi身上的晶片，並成功聯繫上已經搬家的主人Jilly。在外流浪5年的Bindi看起來狀況極佳。Jilly表示：「完全沒有線索顯示她這5年去了哪裡，但她體態豐腴、狀況很好，顯然這段期間有人在照顧她。」

「接到電話時，我們完全處於震驚狀態，簡直不敢置信。」Jilly激動地說，直到親眼見到Bindi的那一刻，懸著的心才終於放下，「這真的是一場聖誕奇蹟。」

這場重逢也再次證明了寵物登記與植入晶片的重要性。Jilly感嘆，「我們非常慶幸當初有幫她植入晶片，畢竟從沒聽說過有貓咪失蹤這麼久還能毫髮無傷地回來。」

