愛貓突然過世 李雪心痛：有緣終會再見

蛇年對演員李雪而言，是極具戲劇性的一年。事業上，她憑藉多部影視作品接連出擊，展現驚人的角色跨度與演技爆發力；私下卻遭逢陪伴多年的寵物相繼離世。面對人生的起伏，李雪展現出堅韌的一面，表示將把這份思念轉化為動力，迎接馬年的全新挑戰。

回顧過去一年，李雪在工作上繳出漂亮成績單，從《搜查瑠公圳》、《命中註定那頭鵝》、《監所男子囚生記》、《女孩》一路演到《大濛》，戲劇跟電影都能看到她的身影。代言的Nature Tree保養品同樣成績亮眼，口碑、銷量上也斬獲佳績。

不過，李雪在去年接連痛失寶貝，陪伴多年的青蛙與貓咪相繼離開，讓她十分心痛，她選擇以溫柔平靜的方式道別，堅信：「生命只是換一種形式存在，有緣終會再見。」

展望馬年，新作《河與石頭》備受矚目外，《啵me之我的青春住了鬼》也即將上檔。談及新年的期許，李雪笑言希望自己能像馬一樣跑得更遠，繼續把戲演好、把生活過好，帶著這一年累積的掌聲與思念，轉化成前進的力量。

