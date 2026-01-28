愛貓被4公尺巨蟒纏住！英勇孕婦「徒手搏鬥」奇蹟救回一命...驚險畫面流出
泰國那空那育府（Nakhon Nayok）近日上演驚險一幕，一名孕婦發現2歲愛貓「鳴人」（Naruto），被一隻長達4公尺的巨蟒纏住，竟正面交鋒，徒手上前救援，在一番搏鬥後，成功救回愛貓一命。
根據泰媒《The Thaiger》報導，這起驚險意外發生於26日，懷孕5個月的女子突然聽到住家後院的養雞區傳來異常聲響，前往查看後竟發現一條長達4公尺的巨大蟒蛇，正緊緊纏繞著家中的2歲愛貓「鳴人」。由於蟒蛇力道極大，「鳴人」完全無法招架，癱軟地躺在地上，看似奄奄一息。
令人震驚的是，女子不顧自己懷孕，立即衝上前將蟒蛇徒手拉開，家人起初以為「鳴人」已經死了，不過在持續陪伴下，「鳴人」慢慢恢復了意識，讓所有人都放下心中的大石。然而，也因為女子這個勇敢的決定，成功將「鳴人」從死神身邊搶救回來。
報導分析，由於女子家中後院為養雞區，吸引蟒蛇前往，導致愛貓不小心成為目標，所幸經過家人勇敢搏鬥後，愛貓並無大礙。目前該蟒蛇已被補獲並放回野外。
事實上，去年8月暖武里府（Nonthaburi）也曾發生類似的案件，一戶人家飼養心愛的蘇格蘭摺耳貓的房間，突遭一條長約5公尺的蟒蛇從天花板破頂而入，嚇得一家人魂飛魄散。緊急通報救援人員後，費盡一番力氣才把蟒蛇放入麻袋，放生到偏遠的自然保護區。
