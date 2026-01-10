愛貓UNO力挺度過罷免 牛煦庭盼增補貼擴大領養誘因

（中央社記者郭建伸台北10日電）平時問政犀利的國民黨立委牛煦庭，私底下是不折不扣的貓奴，只要工作結束就期待返家「吸貓」。他說，支持領養取代購買，盼政府能以疫苗補貼等政策擴大領養誘因，毛小孩就是家人，應被好好善待。

行政院會8日通過「動物保護法」部分條文修正草案，草案重點包含強化飼主責任、提升收容管理、動物保護檢查員執法賦權、精進寵物產業管理，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，草案將送立法院審議。

牛煦庭被外界視為國民黨中生代的政治新星，平時在質詢台雄辯滔滔、高冷又略帶距離感。他的個人社群平台罕見寵物動保文章，關注議題多聚焦民生與內政，但牛煦庭私底下卻是不折不扣貓奴。

牛煦庭回憶，自幼受媽媽影響很喜歡貓，後來家裡認養1隻白貓並取名「雪寶」，讓他從小學時就有毛小孩一路相伴成長。

牛煦庭說，2016年時雪寶已達到一般貓咪平均壽命，導致他在出國唸書期間仍經常掛念，所幸雪寶身體健康、至他返台從政後都還健在，最終度過20個寒暑於2020年離世。他坦言，雖然感到不捨，但每次想到自己的青春歲月能有雪寶參與，就相當感激。

牛煦庭表示，婚後他與太太認養1隻黑貓，取名「UNO」，雖有人說黑貓不吉利，但UNO十分黏人親近，讓他每次結束激烈的朝野攻防後就想回家「吸貓」；去年應戰大罷免投票，他還與UNO一起研究罷免公報與答辯書，最終挺過罷免投票，續留立法院。

牛煦庭指出，由於社會變遷，寵物早已是現代人重要的寄託與陪伴，台灣也將毛小孩視為家庭一部分；對他而言，毛小孩就是家人，雖然與人類是不同物種，但應被好好善待。

談及動保法修法，牛煦庭說，社會上確實擔憂棄養及虐待動物問題，動保相關罰則有必要加嚴，待草案送到立法院可討論如何拿捏罰則尺度；此外，他支持領養代替購買，但現行沒有相應的鼓勵政策，盼藉由這次修法促使政府以政策工具擴大領養誘因，例如疫苗補貼，來造福更多毛小孩與家庭。（編輯：林克倫、林興盟）1150110