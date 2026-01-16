愛買促銷「買1送1」黑米！她開封見「結塊發霉米」 嚇壞：已過期5年

記者羅欣怡／桃園報導

愛買爆食安問題！有民眾在桃園愛買購買「買一送一」的促銷黑米，但開封後竟發現米已結塊、發霉，赫然發現米袋上的有效期限竟是2020年12月27日，已經整整過期5年，質疑衛生局稽查把關流於形式。桃園市衛生局表示，已將業者列為重點查核對象，將不定期稽查。

黑米結塊發霉。（圖／翻攝自Threads）

民眾在Threads發文，指出去年（2025）12月28日趁著賣場買一送一的特價，購入兩包有廠牌的黑米，但其中一包回家開封後，發現米粒竟然發霉結塊，查了外包裝的有效期限，竟然已經過期5年，隔天她就將發票、證據通通報給1999，日前收到衛生局的回覆「因為稽查員去現場時未見逾期產品，有持續進銷紀錄，所以無法認定異常。」網友不解，難道自己生活在平行時空？反問「原來在桃園賣過期品，只要稽查那天剛好架上沒貨就沒事喔？」

有效日期已經過期5年。（圖／翻攝自Threads）

對此，衛生局食管科代理科長黃叔慧表示，針對民眾反映賣場疑似販售過期變質食品，衛生局獲報後高度重視，並錄案派員至現場進行無預警稽查。

衛生局強調，經現場查核，雖未在架上發現同批次違規產品，但衛生局仍將民眾提供之照片與憑證列為重要依據。目前已具體要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並責令立即加強內部品管流程。

桃園市衛生局突擊稽查。（圖／翻攝自Threads）

衛生局重申，為確保市民消費權益，衛生局已將該業者列為「重點查核對象」，將不定期稽查。衛生局強調，感謝民眾共同監督食安，業者務必落實自主管理，未來若查獲具體違規，定將依法處理。

