愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家

前飲料店稽核人員指出見到店員手部2情況就別買。（示意圖／資料照）

愛喝手搖飲的人注意！一名曾經擔任飲料店稽核人員的網友提醒，只要看到店員手部有2特徵「請馬上轉身去買隔壁的」，貼文一出引發議論。

一名網友近日在社群平台Threads透露，自己曾經擔任連鎖飲料店稽核，基本上可以簡單分辨哪些店家管理上有問題，「只要到店門口看到店員做指甲、戴戒指，請馬上轉身去買隔壁的」，直呼「這種門市的內部環境長怎樣你不會想知道，信我！」另外，他也提醒排隊時可以觀察店家檯面上的抹布，如果有兩條以上且兩種顏色，那大致上沒什麼問題。假設該店家檯面今天只有一條，或是兩條以上都是同一顏色，就要注意了，「請你打開你的警報，然後繼續觀察沒有意外的話那一條抹布，他會拿來擦桌上所有的異物跟你的飲料。」

一篇貼文引起熱烈討論，意外掀兩派論戰。一派人附和：「餐飲科路過，餐飲業本來就規定不能有指甲、塗指甲油 」、「但我不覺得這跟做指甲有太大關係。有的人沒做指甲但指甲縫卻很髒啊，每個人都有指甲縫啊 難道沒做指甲的人指甲縫就一定很乾淨？」「本來會碰食品的產業就不能做指甲戴美甲戒指，你可以不要選會碰食品的產業啊，去服飾店、去寶雅，愛美有很多方式，但上班請擺正你的態度 」、「所以我從來不用做美甲的孩子」、「天啊...我愛喝的飲料店，基本上女店員全部都有做美甲欸，是不是每次稽查都先通知啊？不然怎麼都沒查到啊？」「我上次直接怒跟錢都檢舉他們外場有個服務生美甲做超長差點插到我的飯」。

部分人認為餐飲業「戴手套」就可以，也引起網友砲轟。（示意圖／翻攝自Unsplash)

但也有人不以為然直言：「拜託，我在裡面待四五個小時可能洗手次數比你一天洗手次數還多，不要以偏概全好嗎 ？」至於有人認為「戴手套」就可以了，網友也發表看法：「餐飲業規定就是不能做美甲戴飾品，誰給你在那邊手不手套的，法盲連腦袋都是穿戴式的嗎？」「你要做美甲就不要做餐飲業啦，說什麼戴手套，你戴手套沒一直洗還不是很髒」、「基本上戴手套是為了保護自己的手不要用髒而不是衛生，真的做過餐飲業的人就懂⋯ 然後我同意看到有做美甲然後做內場的就離開這件事」。

網友強調：「衛福部本來就規定食品從業人員要剪短指甲、不能做美甲、不能塗指甲油，上班時也不能配戴戒指，不是店家規定的，是《食品良好衛生規範準則》規定的，如果抽查沒過會被罰款，如果妳就是想讓自己的手美美的，那就不要去做餐飲業，不然就是做外場，不會碰到食物就沒問題！」

