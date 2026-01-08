愛買推馬年刮刮卡 100元換iPhone 17全系列手機

記者李鴻典／台北報導

因應新年檔期，愛買量販今年升級推出馬年刮刮卡「馬上有獎」，突破11萬張發售量。不只刮刮卡超吸睛，愛買量販同步推出「現做鐵板燒年菜」，內容包含雞湯、鮑魚、清蒸石斑魚、鮮蝦料理等 6道海陸澎湃美饌，優惠價3,188元，即買即提。

愛買量販推100%中獎機率刮刮卡，100元拚iPhone17。（圖／品牌業者提供）

愛買2026年「馬年刮刮卡」，主打「馬上中獎、人人有獎」，只要100元就有機會把 iPhone 17全系列手機帶回家。頭獎為iPhone 17 Pro Max 256G(3名)，二獎iPhone 17 Pro 256G(5名)，三獎iPhone Air 256G(5名)，另有Apple Watch SE3 40mm、大同11人份百年不鏽鋼電鍋等實用好禮。

廣告 廣告

愛買限量主廚經典年菜套組現做6道菜3188元。（圖／品牌業者提供）

使用HAPPY GO Pay購買馬年刮刮卡，還可享限量加碼回饋HAPPY GO點數 100點。刮刮卡不僅有機會將iPhone等大獎帶回家，也可兌換肯德基、必勝客等連鎖餐飲通路獨家專屬優惠券。

刮刮卡100元人人有獎，愛買量販限量11萬張發售中。（圖／品牌業者提供）

深耕年節市場多年的老協珍觀察，消費者在年菜選擇上更重視品質穩定與準備便利性，套組式販售的年菜商品，正好回應小家庭在備料與烹調上的實際需求。老協珍去年首度攜手米其林三星餐廳「頤宮」，將宴席級料理轉化為居家年菜，推出「福州鮑魚佛跳牆」開賣兩周即熱銷破百組，創下亮眼銷售表現，今年聯名再度回歸，持續搶攻高端年菜市場。

老協珍聯名米其林三星頤宮再推新品、年菜套組好市多獨家開賣。（圖／品牌業者提供）

為滿足年節家庭團聚與備菜便利性的需求，老協珍同步推出年菜套組，提供 6 道與 8 道菜色選擇，售價 5,388 元起，即日起至 1 月 18 日於全台好市多門市開賣。活動期間現場提供年菜試吃，可直接購買或選擇訂購宅配到府。

頤宮聯名「福州鮑魚佛跳牆」回歸。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將至，過年是一家人圍坐餐桌、慢慢吃一頓飯的時刻。頂級肉舖品牌「湯瑪仕肉舖」今年以「家的味道」為發想，推出記憶中的家常手路菜系列！

頂級肉舖品牌「湯瑪仕肉舖」。（圖／品牌業者提供）

本次特別研發三款加熱即食年菜，包含【奶香牛肉爐】、【外婆的滷牛腱心】與【外婆的滷豬腱】，主打「不簡單的好肉，也能簡單呈現在日常餐桌」，讓繁複耗時的料理，轉化為只需加熱就能輕鬆上桌的溫暖滋味。湯瑪仕肉舖 2026 年節系列商品，即日起至2月28日於官網及全台三間實體店面（羅斯福店、信義店、忠孝店）限量販售。

湯瑪仕肉舖年節鉅獻，三款「外婆私房年菜」，以手路滷味還原記憶中「家的味道」。（圖／品牌業者提供）

仕高利達（Scottish Leader）今年以三款經典威士忌搭配專屬禮盒包裝與轉運贈品：「金牌好運發達」、「金雪莉富貴發達」與「12年氣勢發達」，禮盒包裝以仕高利達代表色「金色」與三款酒款的識別色系：金色、金橘色與寶藍，融入象徵滑順口感的線條波浪設計語彙。

仕高利達「金牌」好運發達禮盒：金運滿杯、經典穩贏；金牌蘇格蘭威士忌為仕高利達專為台灣市場量身打造之作，長年為本地市場熱銷冠軍。加贈的50ml迷你瓶為年節聚會增添儀式感與話題性，也是送禮傳情的好選擇。建議售價：新台幣480元。販售通路：超商(全家、萊爾富、OK)、超市（全聯、美廉社、家樂福超市）

2026 仕高利達-好運發達。（圖／品牌業者提供）

仕高利達「金雪莉」富貴發達禮盒：紅運當頭、香甜有情；金橘色包裝熱情喜氣，搭配轉運杯將年味與人味一併裝入禮盒中。建議售價新台幣550元。販售通路：全台合作菸酒專賣店、量販通路（家樂福、大全聯、愛買、大買家）、超商(7-11)、超市（家樂福超市）

2026 仕高利達-富貴發達。（圖／品牌業者提供）

仕高利達「12年」氣勢發達禮盒：青雲直上、仕運蔚然；寶藍色包裝象徵沉穩與內斂，對應12年以上熟成威士忌的成熟氣質。建議售價新台幣790元。販售通路：量販通路（家樂福、大全聯、愛買、大買家）、超市（全聯、美廉社）、超商(全家)

2026 仕高利達-士氣發達。（圖／品牌業者提供）

喜迎馬年，星巴克分別以童趣可愛小馬設計，以及透過藝術家之筆將新年創作成「星河之馬」意象，精彩營造充滿溫暖藝文氣息與故事性的春節氛圍，呈獻超過20款春節限定禮盒，多元選擇包含精緻綜合餅乾、堅果、米果、巧克力、茶點組合等，以及精選咖啡禮盒和細膩質感常溫蛋糕，每一款都充滿新年祝福心意。品味點心同時鑑賞精美藝術包裝，為送禮與團聚時刻增添滿滿儀式感，與親友共創及傳遞專屬馬年的美好回憶。全系列禮盒現正開放預購，歡迎至鄰近門市選購。

星巴克多款經典禮盒換上童趣可愛的小馬限定包裝，迎接新年到來。（圖／品牌業者提供）

星禮程會員專屬活動，即日起至1月12日，活動期間至門市全額以帳號中任一隨行卡或APP行動支付購買指定之常溫蛋糕/蛋捲/餅乾/巧克力/堅果/米果/肉乾/咖啡等禮盒，單件以上即可享會員專屬88折優惠。

迎接2026馬年，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi鎖定「開箱驚艷」的贈禮美學，從萬件禮盒中精選9款話題的神級禮盒——橫跨「金馬聯名、冠軍職人、星級主廚」的頂尖之作，每款都打破傳統年節禮盒的刻板框架。1月15日至1月22日，品味美食全館88折；1月23日至1月31日，全館一件免運，詳細活動辦法見活動網站。

Pinkoi揭密馬年「開箱驚艷」9款神級清單：金馬聯名、冠軍職人等陣容。（圖／品牌業者提供）

在亞洲送禮場景中，贈送伴手禮（OMIYAGE）往往被視為一種需要精確拿捏的社交行為，而價格正是其中最關鍵的判斷依據。根據日本OMIYAGE振興會Japan OMIYAGE Promotion Association最新發布的「亞洲贈禮意識大調查」調查顯示，台灣、香港與韓國消費者在價格選擇上，各自發展出不同的判斷基準：台灣人偏好落在大眾共識中的價格區間，以避免造成誤解或壓力；香港更常透過較高支出，清楚表達對關係的重視程度；韓國消費者則更謹慎拿捏金額，希望送出的禮物不會讓收禮者感到負擔。

贈送伴手禮被視為需要精確拿捏的社交行為，而價格正是其中最關鍵的判斷依據。（圖／日本OMIYAGE 振興會提供）

為回應不同市場在價格帶與分享情境上的多元需求，日本OMIYAGE振興會集結四大日本人氣伴手禮品牌，來自北海道、以「生起司」為核心的 SNOW CHEESE；有「日本必買伴手禮 No.1」美譽、將紐約濃郁風味轉化為細膩平衡亞洲口感的東京品牌 NEWYORK PERFECT CHEESE；承襲京都抹茶文化與日式傳統生菓子美學的 IKKYU；以及以福岡草莓為特色、酸甜與微苦層次鮮明的 AMANBERRY。四大品牌皆提供 5～22 顆不等的多元包裝選擇，價格約自 500 日圓至 2,500 日圓以上（約 150～550 台幣），讓消費者能依贈禮對象與場合靈活挑選，恰如其分地傳遞心意。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

全台最大我家牛排在高雄！佔700多坪、1月底試營運 徵才資訊曝

肯德基緊張了！拿坡里也賣「經典原味蛋塔」還加碼買1送1

獨家／荷包蛋1份賣140元！貓下去早午餐價格嚇壞網 業者給32字回應

拿了新錢母…舊錢母別亂丟！ 命理師：「3禁忌」觸犯恐破財

