愛買搶攻新年商機 會員APP獨享活動、家電分期零利率齊跑 上市多款限量IP禮盒 玩具總動員、吉伊卡哇、酷洛米一次入手

愛買量販因應農曆新年採購熱潮，除了祭出限量11萬張的新春刮刮卡張張有獎，讓消費者用100元換iPhone 17全系列手機搶攻節慶商機外，即日起至2月24日同步推出一系列超值、多元的年節優惠活動。不僅針對愛買APP會員祭出專屬回饋，更加碼家電分期好康，讓消費者買越多省越多；同時也精選上架多款人氣卡通聯名禮盒，從送禮到自用一次滿足，全力打造最有年味的採買體驗。

好康限時4天獨寵APP會員滿額享9折回饋 家電滿1萬5享分期0利率

辦年貨怎麼買最划算？愛買量販因應過年檔期，推出多項超值好禮活動，不管是馬年新春刮刮卡、會員獨享活動、信用卡加碼活動、各式商品滿額再加碼活動等，樣樣都精彩！愛買APP會員於第一波指定日期1/17、1/18、1/24、1/25，使用愛買APP會員條碼結帳單筆滿2,000元即可享９折電子現金折價券回饋，單筆回饋最高500元，每人限兩次。另外，家電更同步祭出，單筆滿1萬5即可享12期分期零利率，其中聲寶70吋電視不用2萬元，按摩椅、機車也皆有分期相關活動供消費者選擇，讓大家輕輕鬆鬆帶回家！

愛買量販透過一系列年節限定優惠，不論是採買年貨、挑選禮盒，或搶攻年節必備好物，消費者都能以最划算的價格一次買齊，精打細算過好年。

愛買過年檔期第一波限時4天APP會員滿額享9折回饋。

百種限量禮盒上市！玩具總動員、吉伊卡哇、酷洛米各式IP大集合

過年除了採買年夜菜，走春送禮需求同樣強勁。愛買今年精選多款酒品、保健養身、餅乾、糕點等上百組人氣禮盒，其中更祭出多款超人氣IP限量聯名，包含玩具總動員、吉伊卡哇、酷洛米、蠟筆小新、超人力霸王等，兼具實用性與趣味性，成為今年春節送禮亮點。

話題商品：

●吉伊卡哇系列：棉花糖禮盒限量216組每組499元；原味蛋捲禮盒限量276組每盒489元。

●酷洛米：軟糖馬年存錢筒禮盒限量180組每組679元；白蘭氏養身飲順口回甘限量100箱每箱3899元；白蘭氏黑醋栗金盞花葉黃素精華飲限量100箱每箱3999元。

●蠟筆小新：卡滋Ｘ蠟筆小新泳圈造型爆米花限量840組每組699元；蠟筆小新巧克比可可味餅造型背包組限量420盒每盒399元；卡滋蠟筆小新爆米花扭蛋機限量600盒每盒359元。

●其他：百事Ｘ貓福珊迪杯袋組／樂事Ｘ貓福珊迪毛毯組，總限量3840組每組228元；OREO新春大發禮盒玩具總動員限量1146盒每盒249元；奇多超人力霸王便當袋組限量2700組每組198元；元本山維尼造型味海苔罐限量900罐每罐328元；喜年來Hello Kitty原味小蛋捲禮盒限量600盒每盒399元。

愛買量販有多種限量禮盒販售中。

更多相關優惠請參考愛買量販辦年貨DM：https://www.fe-amart.com.tw/index.php/edm

