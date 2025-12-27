愛賭不服輸？ 新化分局迅速破獲搶奪彩金案

警方破獲搶奪彩金案查扣毒品相關證物。（讀者提供）

記者張淑娟／新化報導

「愛賭不服輸…」，一名經營博弈網站的王姓男子，與楊姓賭客相約交付三十餘萬元彩金，卻夥同兩名同伴策劃搶走。新化警分局接獲被害人報案後，在廿四小時內將王嫌及同夥黃嫌拘提到案，翌日再拘提另一名同夥吳嫌，全案移送台南地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

一名楊姓賭客於王嫌所經營的博弈賭博網站贏得三十多萬元彩金，雙方相約於新化區某民宅前交付，王嫌因缺錢花用，竟起強盜犯意，並夥同黃、吳二名同夥預先策劃行搶。楊姓賭客取得彩金後，黃、吳二嫌戴頭套、手套，持玩具槍及電擊棒，還駕駛遮蔽車牌的自小客車尾隨，之後對楊姓賭客施以脅迫，強盜彩金得手後迅速逃逸。

新化分局接獲報案後組成專案小組，鎖定涉案車輛與嫌犯身分，並通報各分局展開攔截圍捕，終於在案發廿四小時內循線將王嫌和黃嫌拘提到案，翌日又拘提吳嫌到案，並查扣做案使用的電擊棒及毒品等證物，訊後依刑法強盜、毒品危害防制條例等罪，移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院聲請羈押獲准。

雖然犯嫌以膠布遮蔽自小客車車牌犯案，仍逃不過專案小組鍥而不捨的追查，案發當日上午即鎖定該部作案車輛，並於下午循線拘提王姓主嫌到案，黃嫌於當日下午想到東區友人住處藏匿，未料一下車就遇見第一分局眼尖的員警認出，遭員警及時追緝到案；吳嫌於案發當天還跑去開砂石車賺錢，專案小組循線至高雄查緝吳嫌到案，全案終告偵破。