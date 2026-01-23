愛跟AI聊天心理治療？ 專家驚曝「一特性」恐讓你人際關係崩盤 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

生成式人工智慧（AI）已經快速滲透入日常生活的方方面面，甚至有人把AI聊天機器人當成心理諮商，當作情緒出口、排解孤單。諮商心理師公會全聯會點出，這樣的行為其實暗藏危險性，因為AI「傾向肯定使用者的觀點」特性，如果過度依賴，短期也許可能緩解情緒的不適，但長期下來反而可能影響實際生活中的人際互動，跟人越離越遠。

諮商心理師公會全聯會去年4月至9月間就曾針對國內大學生進行問卷調查，收集2558份大專院校學生樣本。結果發現，已經有部分學生曾考慮或使用AI工具自我調解。

廣告 廣告

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇表示，近年來，AI聊天機器人以其「隨時在線、邏輯清晰、不帶批判」的特性，成為許多民眾的情緒出口、排解孤單的好夥伴，不少民眾甚至以AI作為處理心理議題的工具。

胡延薇說，AI的即時傾聽和回饋，短期可能夠緩解情緒的不適，並從與AI的對談中感覺到支持；且由於AI並非真人，不用擔心他人眼光，也讓人有機會抒發內在深層感受。但仍無法幫助人類建構所需的深層情感連結與歸屬感，民眾若將AI視為關係的替代品，長期可能加劇對虛擬角色的依賴，進而影響到真實的人際關係，造成更深層次的孤獨感。

過度依賴AI也可能造成負面的影響。諮商心理師公會全聯會理事陳劭旻舉例，如果民眾輸入「我覺得某一個人很自私，讓我不想要跟他互動」，由於 AI傾向肯定使用者的觀點，回應上只會告訴民眾「你的分析完全確認」、「你所看到的事情很真實」，讓使用者以為自己的判斷是真的，甚至真的失去反思的機會。

陳劭旻說，因此，若過度依賴以與AI的對談取代真人互動，下場往往是現實的人際關係因此弱化，反而加深個人的孤立感；此外，AI提供的資訊只是對提問者資訊的分析，但看似中立客觀的立場、以及過度肯定的回應，反可能使某些個人的觀點獲得認證而變得根深蒂固。

諮商心理師公會全聯會建議，面對AI時代，更需要在科技與現實之間取得平衡，民眾需要更有意識地使用AI，若希望運用AI作為輔助或促進心理健康工具，可採取以下策略：

一、訂定清晰的使用界線：在涉及情感性的互動當中，將AI作為生活的輔助工具，視為整理思緒的「日記」，而非情感連結的替代品。

二、鼓勵朝向現實的「轉譯」：鼓勵使用者能在AI上練習表達，但最終這些語言能夠動轉化為與真人的溝通，增加有溫度的社交連結。

三、建立AI的視讀能力：理解AI的建議是基於大數據學習所衍生的產物，使用者應保持警覺與批判性，不將AI資訊視為完全可靠的專業依據，不盲從其建議，避免因錯誤資訊而影響心理認知或重要決策。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

健保年吃1200萬錠的過敏藥出包！ 食藥署公布「不純物超量」得回收

溫和男突變易怒狂！頭痛又頭暈 顱底長了大型腦下垂體腫瘤

【文章轉載請註明出處】