愛車保險不過期 「保庇」妙招報你知

農曆過年即將來臨，不論出遊走春或與親朋好友團聚，開著愛車出門是許多人首選的交通工具，但要注意，只要車輛登記在車主名下，不論是否實際上路，皆須投保強制汽車責任保險(強制險)，避免車輛發生事故衍生的賠償風險。

為使強制險不中斷，高雄市區監理所今(廿八)日建議善用多元續保管道，除了紙本續保通知外，亦可向各家保險公司申請簡訊、Line、E-mail通知等不同提醒服務，另外可以上網站(https://ecard.cali.org.tw/PPCP_QRY/)把電子式保險證截圖存在手機，或將保險證下載列印放在隨身皮夾或車子置物箱內，隨時查看好方便，避免因忙碌或疏忽造成保險空窗期。

此外，愛車於辦理定期檢驗或換發行照時，應同步確認強制險有效期限，若保險即將到期，可立即投保續接，確保保障不中斷；特別提醒，如果愛車暫時未使用或長時間停放，上路前要特別注意投保狀態，切勿心存僥倖。

依據強制汽車責任保險法第四十九條規定，投保義務人未依規定投保強制險，或強制險屆滿前未再行訂立，汽車最高處新臺幣一萬五千元罰鍰；機車最高處新臺幣三千元罰鍰；微型電動二輪車最高處新臺幣一千五百元罰鍰，如果發生交通事故，最高可處新臺幣三萬二千元罰鍰。

高雄市區監理所呼籲，所有車主養成「提前檢查、即時續保」的良好習慣，不僅保障自身權益，也為所有用路人提供最基本的安全防護，共同營造更安全的交通環境。