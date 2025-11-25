愛車停路邊被刮花 監視器揪關鍵畫面...警急追可疑醉男

高雄市岡山區昨（11/24）上午驚傳路邊車輛遭利器惡意刮損，短時間內有4輛轎車受害。讀者提供



高雄市岡山區昨（11/24）上午驚傳路邊車輛遭利器惡意刮損，短時間內有4輛轎車受害，警方調閱監視器後，初步鎖定1名疑似酒醉的男子涉有重嫌，現正全力追緝到案，並同步加強周邊巡邏防止再犯。

岡山警分局昨日上午9時許接獲車主報案，指稱其愛車停放在岡山區育才路時，被不明人士以利器刻意刮傷。警方到場勘查時，發現案情並非單一事件，周邊另有3輛車同遭毒手，車身留下明顯刮痕，疑似遭人連續破壞。

員警立即逐一聯繫受害車主到派出所製作筆錄，後續也擴大調閱沿線民間與路口監視器，並交叉比對案發時段畫面；警方發現，一名步態踉蹌、疑似酒醉的男子曾在案發時間出現在現場附近，其行徑可疑，已被列為主要嫌疑人。

警方表示，已掌握該男子特徵與行動軌跡，正持續追查其身分，全力將人拘提到案；並同步加強周邊巡邏密度，避免類似毀損案件再度發生，保障民眾財產安全。

