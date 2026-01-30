愛車剛完成估價就「罷工」拋錨路中 龍潭警即時伸援解圍

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名林姓男子前天下午開車到中古車行估價，準備過年後出售，未料返程時行經龍潭區中豐路段停等紅燈時突然熄火而拋錨路中，並造成後方車流回堵，正在不知所措時，還好警員巡邏經過發現上情，立即伸援，與林男合力將車輛推移至路旁安全處，順利化解交通危機。

龍潭警分局表示，林姓男子（60歲）日前開著愛車到中古車行估價，準備在過年後出售，未料返程時途經龍潭區中豐路和干城路口停等紅燈時，車輛突然熄火拋錨路中，造成後方車輛回堵。

正在不知所措之際，聖亭派出所所長鄭榮捷、警員曾建凱、林君儀及張銘恩等4人巡邏經過，見小客車停在車道上，擔心意外發生，立即上前關心，林男始打開車門告知車輛拋錨了。

當時正值下班尖峰時段，車流逐漸湧現，警方立即開啟警示燈進行交通疏導，同時與林男合力將故障車輛移至路旁安全位置，避免影響其他用路人，並陪同等候道路救援前來拖吊。

龍潭警分局長施宇峰呼籲，民眾駕車上路前，務必檢查車輛狀況並定期保養，若不幸發生故障，應保持冷靜並立即開啟警示燈、設置警告標誌，避免二次事故發生；同時也提醒用路人遇有突發狀況時，可適時向警方求助，警方將持續秉持為民服務精神，守護民眾行車安全，讓交通更加安全順暢。

警員推車解圍。龍潭警分局提供

