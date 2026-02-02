愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導

汽車停在台北市信義區的地下停車場，莫名其妙遭到破壞！車主要去開車時，發現車頂凹陷，調閱監視器查看，原來有一名男子爬到他的車頂，又踩又踏，導致多處凹陷毀損，這讓車主相當氣憤，立刻報警，初估車損大概5萬元。

男子穿著全身黑，在停車場內鬼鬼祟祟，看看四周都沒人，立刻鎖定眼前這輛白色ＢＭＷ。

瞬間化身蜘蛛人，爬到車頂上，接著站起來，又踩又踏，但其實這輛車根本不是他的，犯案完，男子立刻拍拍屁股走人，真正的車主一來，簡直快氣炸。

事發就在台北信義區廣場的地下停車場，車主上個月16號清晨4點多，發現愛車遭破壞，立刻報警，初估車損大概5萬元，至於停車場則表示，場內只供停車，沒有負保管責任。





車主在信義區附近上班，因此都會把車子停這裡，萬萬沒想到，停了一年多，頭一回發生這種事，直呼真的不敢停在這了。





