愛車變老鼠套房！黃逸祥崩潰 排檔桿塞滿餅乾、管線全爛

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（記者石耀宇／綜合報導）台北市年初鼠患頻傳，藝人黃逸祥愛車也遭到老鼠入侵。他8日更新狀況，將車輛送往維修廠拆檢後，發現車內不僅被當成「儲藏室」，排檔桿內竟塞滿餅乾，連多處重要管線也被啃咬損毀，整體損失仍在評估中。

圖／藝人黃逸祥愛車遭到老鼠入侵，將車輛送往維修廠拆檢後，更發現車內被當成「儲藏室」。（翻攝 黃逸祥 IG）

黃逸祥表示，近期將愛車送修並進行全面拆解檢查，技師打開排檔桿外殼時，赫然發現裡面堆滿老鼠藏的餅乾；進一步掀開地墊後，情況更加嚴重，多條管線幾乎被咬爛，後座棉花也被啃下當作築巢材料。他無奈形容：「整台車已經被當成套房在住。」

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根據目前初步檢查結果，受損項目包含冷氣排水管、安全氣囊線路、安全帶警示系統以及地墊海綿等零件。由於冷氣排水系統受損，導致水流滲入座椅下方，車內甚至出現局部泡水情形，進一步擴大損害範圍。

他指出，目前仍在由車廠評估整體維修費用，實際損失金額尚未確定。不過從受損範圍來看，恐涉及多項安全與電系零件，更換成本不低。

黃逸祥也藉此提醒民眾，車內若殘留食物或零食氣味，容易吸引老鼠等動物入侵，建議平時避免在車上飲食，並定期清潔車內環境，以降低類似情況發生的風險。

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