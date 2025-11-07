愛車遭移至紅線「被迫違規」 騎士報警填申訴單

台北市 / 綜合報導

台北市機車停車格，一般都很擁擠，機車被移動，時有所聞。有民眾反映，原本車子停在路邊停車格，沒想到下班後發現，愛車被移到紅線上，還因此被開罰單。他無奈地說，自己沒有違規，卻得花時間去申訴並調閱監視器。警方建議，騎士平常停好車之後，隨手用手機拍照記錄，一旦遇到這種狀況，就能趕緊提出證明。

看著愛車停在紅線上，機車騎士凌先生實在好無奈，因為這不是他自己違規，而是「被迫違規」，記者張小媛說：「這位機車騎士昨天(6)就是，把他的車子停在這塊合法的停車格裡面，沒想到等到他下班之後才發現，他的車子自動被移到紅線區域上。」

當事人凌先生說：「想說是不是有人停不到停車格，然後把我的車搬出去，然後害我要受罰，我覺得這個行為就是滿糟糕的，如果調不到監視器的話我就要繳那個罰單，就是很衰。」

這地點就在台北市基隆路右轉松隆路口，凌先生不想就這樣吞下6百元的罰單，當下他趕緊報警，並且到警局做筆錄，事後觀察附近有沒有監視器，但得到的答案讓他更加無奈，當事人凌先生說：「問過那邊的住戶，他說這邊的監視器是壞掉的，因為我的車其實也滿重的，啊你拖那麼遠，哪裡被刮到或是哪裡有問題，那我要找誰處理。」

凌先生就盼能收到好消息，不過根據警方的了解，那一帶沒有公家監視器，而警方建議機車騎士平常，停好車後用手機拍照，遇到類似的狀況就能利用內建的時間證明自己沒有違規，台北市交通事件裁決所則表示，當事人對於罰單有疑慮，可以提起申訴或者行政訴訟，凌先生說當機車族好幾年，頭一回遇到這狀況，就盼罰單能夠順利撤銷，別讓荷包白白失血。

