愛車防刮罩車罩 當心秒噴1800元

▲機車若要裝上與原色不相符的車套，需要到監理站申請。（示意圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 機車族注意了！有些機車騎士會擔心愛車被刮蹭，因此套上防刮布罩，但卻被檢舉車身跟行照不符被罰款1800元，引發社群議論。根據《道路交通安全規則》第39-2條規定，車輛型式、顏色要與紀錄相符，不然可能就會被罰。

社群日前討論，有名Gogoro車主因為加裝布套，顏色與行照登記不同，被人檢舉罰款，有網友認為雖然這條規定看似離譜，擔心貼貼紙也會被檢舉，也有許多人不知道有這項規，不過也有網友認同，如果用布套就能改變車身顏色，遇上犯罪可能造成誤判或是干擾。

實際上根據《道路交通安全規則》第39-2條規定，車輛型式、顏色要與紀錄相符，另要是加裝布套、貼紙，變更面積超過車身外觀3分之1，必須要申報登記，若被發現檢舉，最高可罰1800元。

