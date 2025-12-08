愛迪達插旗大稻埕變身中藥行！「台式雞排」買得到

adidas Originals大稻埕經典概念門市以迪化街傳統中藥材行為靈感打造細節。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

為持續吸引年輕世代關注，運動品牌不只拚創意推新品，就連新店也能大玩獨特魅力。adidas Originals日前插旗大稻埕並開出「中藥行」風格店面，裝潢細節別具復古風情，品牌近期爆紅的「ORI雞NAL雞排系列」同樣能買得到，呈現濃厚台味。

adidas Originals大稻埕經典概念門市坐落於迪化街永樂市場商圈，以運動經典重塑在地文化，致敬迪化街區的獨有特色，將三葉草識別融入建築與空間，透過材質與工藝細節，打造新舊融合的風格體驗，踏入店內，台式磨石子地板與大量木質元素營造溫潤沉穩的空間；一樓展示最新主打系列，引導顧客走進店內體驗運動經典與潮流時尚的最新風格；一樓最吸睛的亮點，是以迪化街藥材行為靈感打造、坐落於店中央的「MADE FOR YOU三葉草工作坊」，木製中藥櫃體、藥材玻璃罐與托盤陳列改造飾品，展現大稻埕獨有的在地氣息，提供燙印與改造服務，讓顧客打造專屬於自己的迪化街記憶單品。

adidas Originals大稻埕愛迪達經典新地標全新開幕。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

adidas Originals大稻埕經典概念門市也有販售日前爆紅的「ORI雞NAL雞排系列」。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

adidas Originals華麗運動風Adiluna 系列於大稻埕經典概念門市獨家搶先販售。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

為慶祝大稻埕經典概念門市開幕，品牌搶先獨賣亮點新品Adiluna系列。以Rococo式華麗美學重塑經典元素，鬆弛版型搭配細緻材質、繁複剪裁、誇張輪廓相互碰撞街頭時尚風格。系列包含公主袖運動外套、蕾絲裙兩件式長褲、牛仔拼接皮革綁帶套裝、圖樣針織毛衣與飄逸薄紗長裙，將街頭風格增添上一抹華麗而自在的優雅。

adidas Originals同步帶來2025年備受關注的三葉草新中式外套系列，為街頭時尚注入獨具個性的東方美學新意。門市特別規畫Taipei Edition區域，別具注目的城市限定BUBBLE TEA TAIPEI、ORI雞NAL雞排系列陳列其中，展現台北的原創潮流風格。

