愛進偏鄉過聖誕！岡山醫院集結跨世代力量 點亮122位桃源孩子笑容

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市立岡山醫院長年深耕在地醫療服務，並將關懷觸角延伸至偏鄉弱勢族群。歲末年終之際，岡山醫院於今（17）日攜手北高雄家扶中心前往桃源區，啟動「圓夢計畫」，為當地122名兒少實現聖誕心願，讓溫暖與希望在山城中悄然傳遞。

此次活動獲得醫院同仁、志工團隊、和平基金會成員及多位社會善心人士熱情響應，特別的是，院內長照據點的長輩們也主動投入認領禮物行列，以實際行動支持偏鄉孩童。跨世代、跨領域的愛心匯聚，不僅讓活動更具溫度，也展現社會共好的力量。

岡山醫院院長于慶龍表示，醫院除致力提供優質醫療照護外，也高度重視社會公益與健康平權。他指出，偏鄉地區受限於交通與資源，家庭與孩子所面臨的挑戰往往更加艱辛，因此醫院希望在醫療服務之外，透過公益行動讓孩子感受到被關心、被支持。「孩子的心願或許只是一件保暖衣物、一套文具，卻承載著滿滿的期待與鼓舞，我們希望把這份溫暖送進山裡。」

活動中，岡山醫院長照據點的長輩們也成為最溫柔的力量，他們以微薄卻真摯的心意準備禮物。有長輩分享：「雖然年紀大了，但希望孩子收到禮物時能感受到開心，知道世界上有人關心他們。」跨世代的互動，不僅溫暖孩子的心，也讓長輩在參與中找到自我價值與成就感。

和平基金會董事長莊水隆指出，基金會長期關注弱勢家庭與兒少議題，過去即多次與岡山醫院合作推動公益服務，此次共同前往桃源區圓夢，更是實踐「社會共好」理念的重要行動。

北高雄家扶中心主任吳瑞華表示，桃源區地處偏遠，許多家庭因經濟條件有限，孩子的需求不易被滿足。每逢歲末，家扶中心都會特別關注孩子們的小小心願，今年感謝岡山醫院將關懷親自送上山，以行動陪伴孩子成長。她也分享，孩子們特別為每一位愛心捐贈者手寫感謝卡，傳遞最純真的心意，成為最珍貴的回饋。

本次122份聖誕心願禮物，由醫護人員、行政同仁、志工夥伴、和平基金會董事、岡山醫院長照據點長輩及一般民眾共同認領，內容涵蓋生活用品、文具、運動用品及保暖衣物等，皆依孩子心願精心準備。岡山醫院與和平基金會團隊亦準備薑餅屋餅乾，發送給家扶中心孩童及中興國小學童，與孩子們一同迎接溫馨節慶。

岡山醫院行政副院長梁正賢表示，期盼透過此次行動，讓偏鄉孩子在寒冬中感受到穩定而溫暖的支持，未來也將持續串聯更多社會資源，推動弱勢關懷、兒少保護與健康促進等公益服務。高雄市立岡山醫院將秉持在地責任與公共使命，攜手社區與民間團體，共同打造更友善、更有溫度的社會。（圖╱高雄市立岡山醫院提供）