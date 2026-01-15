愛運動、作息正常⋯體力卻莫名下降？醫警告「骨髓纖維化」好發中高齡

一名65歲男性平時規律運動、作息正常，自覺身體狀況良好，近來卻陸續出現體力明顯下滑、運動後恢復時間拉長的情形，並常感腹脹不適，明明進食不多，卻很快有飽脹感。起初他以為只是年紀增長或單純消化不良，直到身上陸續出現不明原因的瘀青，至醫院健康檢查，抽血發現血球數值異常，進一步檢查確認腹脹主因為脾臟腫大，最終確診為「骨髓纖維化」。











台中榮總血液腫瘤科醫師陳聰智表示，骨髓纖維化是一種難以早期診斷的血液疾病，由於症狀容易與一般慢性病或老化混淆，加上好發於中高齡族群，患者常輾轉於腸胃科、家醫科門診，直到抽血發現血球數值異常，影響檢查察覺脾臟腫大，轉介至血液腫瘤科後，經由骨髓切片檢查才得以確診。

骨髓纖維化引發全身慢性發炎



陳聰智說明，骨髓纖維化所致的脾臟腫大，會壓迫胃等腹腔器官，導致患者出現腹脹、食慾不振、左上腹疼痛等症狀。除了腹脹的指標性表現外，骨髓纖維化引發的慢性發炎反應，也容易導致全身性症狀，包括長期疲勞、注意力下降、夜間盜汗、皮膚搔癢、發燒和非刻意的體重減輕等，對日常生活影響劇烈。

陳聰智指出，值得注意的是，若放任疾病持續惡化，不僅生活品質大受影響，還會導致骨髓造血功能下降，少數的情況，可能會進一步演變為急性白血病，大幅提升死亡風險。骨髓纖維化的治療目標以穩定病情、延長存活期、減輕症狀並維持生活品質為主。





骨髓纖維化常見2種治療選擇



陳聰智進一步解釋，雖然異體骨髓移植是最有機會根治骨髓纖維化的方式，但考量年齡、身體狀況與治療風險，並非所有患者皆適合，因此，對於不適用骨髓移植的患者來說，「口服標靶藥物」是目前主要的治療選項之一。

陳聰智提到，隨著醫療進展，現行標靶治療已累積相當豐富的臨床使用經驗，醫師能依患者狀況進行長期規劃，不僅有助於改善脾臟腫大造成的腹部不適，也能減輕疲勞、夜間盜汗等全身性症狀，協助患者維持較穩定的生活狀態。對於部分規劃接受骨髓移植的患者而言，口服標靶藥物也常作為穩定病情的重要銜接方式，讓後續治療更為順利。





4症狀恐是血液疾病警訊



針對骨髓纖維化患者常擔心的治療副作用，陳聰智表示，醫師可依患者狀況來調整治療方案，並搭配支持性照護，協助患者順利進入穩定治療階段。多數患者在症狀獲得改善後，對治療的接受度與配合度都維持良好。

陳聰智提醒，骨髓纖維化雖屬慢性骨髓病變疾病，但若能及早診斷、規律追蹤並配合治療，多數患者仍可維持相對穩定的生活品質。民眾若出現長期疲勞、左上腹腫脹、體重不明原因下降，或健檢發現血球數值異常，應及早就醫評估；治療期間若出現發燒或感染狀況，也應立即回診處理，把握時機避免病情惡化。

