愛達女神號帶來鐵馬之旅

愛達女神號首航基隆港。（基隆港務分公司提供）

記者郭基生∕基隆報導

愛達郵輪旗下「愛達女神號」搭載近二千名外籍旅客，二十三日首航基隆港，也是今年第一艘首航郵輪。這艘郵輪針對熱愛自行車旅遊的遊客，打造德國郵輪品牌特色。

基隆港務分公司為歡迎愛達女神號首航，除以派出拖船噴水歡迎外，並由港務分公司高級研究員張維鍵登輪致贈愛達女神號船長首航紀念牌，船長也回贈紀念牌。

愛達郵輪是德國三大郵輪品牌之一，規劃的岸上觀光行程常以自行車旅遊為重點特色，由船上準備自行車帶領旅客踩鐵馬觀光。基隆港務分公司在愛達女神號抵基隆港後，結合台鐵、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會組成「郵鐵觀光大聯盟」，攜手台北市觀傳局跨域合作，共同開發結合郵輪、自行車、鐵道三大元素的低碳行程。

為了讓行程更符合旅客喜好，基隆港務分公司邀請愛達女神號船上自行車遊程規劃團隊踩線，行程從基隆港出發，帶著自行車搭乘台鐵至松山車站，隨即自環島一號線起點出發，沿著基隆河濱自行車道前行。沿途行經林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮、孔廟等北台灣經典地標。

這次踩線展現基隆港得天獨厚的交通優勢，港口緊鄰火車站、台鐵可直接搭載自行車、河濱自行車道銜接便利。基隆港務分公司表示，這些亮點將成為德國郵輪品牌未來規劃岸上行程的重要參考，期盼能進一步增加靠泊基隆港的航次，為國際旅客帶來更舒適、高效、獨具魅力的觀光體驗。

未來，基隆港務分公司將持續深化跨域合作，結合港口、鐵道與城市觀光資源，推動多元且低碳之郵輪旅遊發展，提升基隆港的國際競爭力，為旅客打造更高品質、更具特色之永續郵輪旅遊體驗。