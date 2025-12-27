愛達荷州爆槍擊！槍手闖警長辦公室大廳開火 致3人傷遭擊斃
美國愛達荷州肖肖尼郡（Shoshone County）警長辦公室（sheriff’s office）當地時間26日發生槍擊案。一名攜帶多把槍械的槍手在警長辦公室大廳及街道開火，造成3人受傷。槍手在與執法人員對峙時遭到擊斃。
根據《CNN》，肖肖尼郡警長艾迪（William Eddy）在記者會上指出，嫌犯先在警長辦公室外射擊一輛皮卡車，隨後進入大廳，朝調度中心方向進行射擊。這起槍擊案引發大規模警力動員，特警隊及多個執法單位趕抵現場。
警方目前尚未公布嫌犯的身分或動機等相關資訊。艾迪說明，3名傷者傷勢輕微。當時在皮卡車內的2名女性腿部中彈，另有一名副警長的耳朵遭子彈擦傷。
至少8個執法機構協助肖肖尼郡警長辦公室應對此起槍擊案。庫特奈郡（Kootenai）警長辦公室及科達倫（Coeur d'Alene）警察局將負責刑事調查，愛達荷州警方則將調查這起涉及警員的槍擊事件。
當地居民沃德（Julie Swindell-Ward）描述，她當時在街道對面的雜貨店，聽到有人說警長辦公室有槍手。她驚訝表示，「我走到停車場時，看見警車閃著燈趕來，當我接近自己的車時聽到了槍聲」。
