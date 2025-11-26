愛金卡平安符行車順利 一卡通造型卡TEAM TAIWAN

美觀實用的造型卡擁有高人氣，電子支付業者推出全新卡片吸引粉絲收藏。愛金卡公司與台南祀典武廟合作打造「行車平安符 icash2.0」，另發行三麗鷗的人魚漢頓40週年紀念款「soBubbly icash2.0」；一卡通公司主打TEAM TAIWAN棒球3D造型一卡通，讓球迷時時刻刻回想起光榮奪冠的精采瞬間。

愛金卡公司開發2款全新icash2.0卡，每張售價350~399元，分別為台南祀典武廟合作的「行車平安符 icash2.0」，以及三麗鷗人氣角色人魚漢頓40週年紀念款「soBubbly icash2.0」。即日起在7-ELEVEN門市、博客來、康是美網購、momo購物網、PChome 24h購物等通路販售。

其中，行車平安符icash2.0以關公坐騎「赤兔馬」的側臉為靈感，保留皮件獨有的紋理和縫線手感，搭配立體鬃毛、皮革疊層、黑色套繩及金屬扣環，處處可見的小細節，讓整張卡散發出手作的溫度。

另一款人魚漢頓40th so Bubbly icash2.0，以絨毛材質呈現圓滾可愛的漢頓，搭配印有40週年字樣的透明藍色壓克力牌，宛如海中泡泡般清新透涼，扣環上的金色星形吊飾，更增添小小奢華感，滿載歡慶和療癒氛圍。

iPASS一卡通則持續炒熱2024年世界棒球12強和WBCQ的熱血棒球魂，力推TEAM TAIWAN棒球3D造型一卡通。即日起在全台萊爾富便利商店發售，原價590元，獨家早鳥預購價550元。卡片以立體棒球為靈感，結合「TEAM TAIWAN」熱血標誌、「台灣尚勇」經典藍帶，質感和榮耀兼具，時時喚起球迷們對於熱血賽事的美好回憶。

TEAM TAIWAN棒球3D造型卡採用一卡通PLUS晶片，可運用一卡通iPASS MONEY APP的票卡感應機功能，進行票卡加值服務，並同步查詢卡片餘額及即時交易紀錄，大幅提升便利性。持卡可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等各式大眾運輸工具。持記名一卡通皆可累積一卡通綠點，1點相當於現金1元，可在日後折抵交通搭乘和生活繳費交易金額。

