愛雅不忍了！懷孕8月遭毒舌網咒「一屍兩命」 挺大肚奔警局：為孩子守住界線

女星愛雅（張艾亞）懷孕邁入第8個月，當宣布懷孕消息時，粉絲紛紛獻上祝福。未料，近日愛雅卻遭到惡毒網友攻擊，留言「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，讓她決定不再隱忍，前往派出所報案，採取法律行動。

出道多年首度提告：不再姑息「針對孩子的恐嚇」

愛雅目前懷孕8個月，卻遭網友詛咒，讓她決定採取法律行動。（翻攝自Threads＠aiyachang1988）

愛雅昨（18日）晚間在社群曬出報案單，上面寫著案件屬於「一般刑案（妨害名譽（信用））」。報案理由是因「遭到不明人士公然侮辱與恐嚇」。愛雅表示，自己出道至今對於網路上的謾罵與評論，始終以平常心面對，也從未動念以司法方式回應。

母性守護界線：即便希望渺茫也要捍衛到底

然而，當言語指向一個尚未來到這個世界的生命，讓她著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適感。愛雅說，自己身為母親，面對網友這樣惡毒的言語，她不該視若無睹。

粉絲力挺拒絕毒能量

愛雅說，即使不一定找得到對方，她仍會選擇保護她的孩子，也守住她應有的界線。不少網友也紛紛安慰，「支持！不要讓毒能量侵蝕妳的身心」「太過分了！為什麼要詛咒別人！心腸真的很壞」「真的不要姑息這種人」。

