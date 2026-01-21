愛雅副業碰壁險放棄！亡母突入夢喊話 業績狂翻十幾倍

愛雅曾一度想放棄創業。（圖／中天電視提供)





節目《綜藝OK啦》近期邀來經營副業有成的藝人討論「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」話題，藝人詹子晴（ㄚ頭）握有9個副業品牌，其中讓她最得意的事業就是電商平台。

詹子晴表示，「我去演講，每個人都問我怎麼成功，或是跟我借錢，我跟股東就想了新的商業模式，你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」她還因此賺到一套房：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」詹子晴坦言經營餐飲業很不容易：「尤其是酒吧，超多人來喝免錢的，藝人就算了，素人也有！」

詹子晴憑藉經營副業成功買到一套房。（圖／中天電視提供)

詹子晴也分享如何處理這種狀況：「他每次來都說『簽ㄚ頭的單』，有個月我發現公關費很高，就跟員工說有朋友來就跟我說一聲，有天員工打給我，我立刻去店裡，結果整桌沒一個認識的，那個男生也很尷尬，我就說『今天會提早打烊，先幫你們買單』。」

愛雅創業第一年就回本：「剛創業的時候很有信心，因為我們算是素食麻辣鍋料最多的，會做這個品牌是因為我媽很會煲湯，我很想念她的手藝，老公就說要不要研發一個可以傳承媽媽的味道，我們就開始去工廠研究。」但創業初期的銷量卻不如預期，讓她一度想放棄：「晚上我就夢到媽媽，她握著我的手說不要放棄、要有毅力，夢一醒我突然士氣大增，因為我想到她生病時不服輸的勇氣，我覺得我也要跟她一樣，果然撐過3個月之後，業績翻了幾10倍。」

愛雅也分享成功的祕訣就是臉皮要夠厚：「我其實臉皮很薄，我有拜託演藝圈的哥哥姐姐分享，幫忙的大概佔8、9成，可是總會有1、2成是你以為你們關係很好，但他要錢就算了，還會酸你說『找你們公司專業的來』，從那次之後我就痛下決心，現在工廠、行銷我都懂。」

趙正平慶幸自己當年沒有虧本。（圖／中天電視提供）

趙正平覺得創業時機很重要：「我做食品真空包是疫情的尾巴，一開始做得還不錯想把市場擴大，結果政府宣布解封，大家都要去外面吃，我當機立判要停損，所以我公司現在面臨轉型。」他也慶幸自己沒有虧本：「因為我一毛都沒拿。」主持人羅志祥覺得這或許才是失敗的主因：「沒有投入金錢，可能對這麼品牌不會那麼用心。」但趙正平卻反駁：「我雖然沒出錢，但我也是親力親為，一大早食品廠開工，我就跟著師傅調湯頭、監控所有食材，每天10幾個小時。」

他還透露自己對員工超好：「員工不管是請假、遲到，我從來沒扣過薪水，上班都是責任制不用打卡，因為我相信他們的能力。」不料羅志祥聽了卻質疑：「你人有這麼好？你以前當製片，沒給我好臉色耶！我上課要請假，就被說『哼！上什麼課啊』？」



