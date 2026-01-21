愛雅創業被酸 心寒看清身邊好友：我以為我們很好

《綜藝OK啦》22日「誰跟你傻傻只靠通告費過活？他們創業賺飽飽，演藝工作只為玩」，多位藝人現身分享副業經營實況，把演藝圈當起點、把創業當主線，現場話題火力全開。

愛雅。（圖／中天）

愛雅則分享自己的創業轉折點。她與老公共同創立素食麻辣鍋料品牌，第一年就成功回本，但過程並非一路順風。她透露，創業初期因為主打素食麻辣鍋，銷量一度不如預期，甚至動念想放棄。就在低潮時，她夢見已逝的母親，「她握著我的手說不要放棄、要有毅力。」醒來後士氣大振，也讓她重新撐住局面，「撐過三個月，業績直接翻了幾十倍。」

愛雅也直言，創業最大的關鍵是「臉皮要夠厚」，她坦承曾拜託圈內前輩幫忙分享，多數人都很力挺，但也遇過讓她心寒的狀況，「有些你以為關係很好的人，不只要錢，還會酸你『找你們公司專業的來』。」從那之後，她下定決心什麼都自己來，從工廠到行銷全部摸透，「現在沒人能唬我。」