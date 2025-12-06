愛雅吃外送快吃完「發現碗裡有蟲」！恐怖經歷嚇壞粉絲

（記者洪承恩／綜合報導）36歲的女星愛雅今年公布懷孕的好消息，平常常在社群分享孕期日常，但她5日卻因午餐外送差點吞下「白色不明物」嚇出一身冷汗。她說自己吃到最後一口才注意到碗邊黏著一條白白的東西，原本以為是肉末，仔細一看竟然是菜蟲，讓她整個人瞬間崩潰，網友看了也全都替她捏一把冷汗。

愛雅分享，當時她點了一份燙青菜，收到後就直接開吃，結果吃到尾聲才發現紙碗邊緣躺著一隻白灰色的細長異物，形狀一節一節的，看得超清楚。她笑說自己差一點就把它放進嘴裡，「真的只差一點點」，還以為是碎肉，回想起來整個心臟都揪起來。

廣告 廣告

圖／愛雅近日分享崩潰的經歷，吃外送時發現碗上面有蟲。（翻攝愛雅IG）

圖／愛雅近日分享崩潰的經歷，吃外送時發現碗上面有蟲。（翻攝愛雅IG）

雖然被嚇得不輕，她還是努力自我安慰，說沒有農藥的菜很好，用「尷尬又不失禮貌的微笑」強行穩住心情，但貼文最後仍忍不住打出一大串「啊啊啊啊啊啊啊啊～～～」宣洩崩潰情緒。她也坦言，自從發現那隻菜蟲後整天都食慾不振，甚至覺得自己快孕吐。

圖／愛雅近日分享崩潰的經歷，吃外送時發現碗上面有蟲。（翻攝愛雅IG）

貼文曝光後，不少網友立刻湧入留言，直呼「我要吐了」、「天啊我會瘋掉」、「你好勇敢，我超怕蟲」、「還好你眼睛夠好，不然真的會咬下去」。許多人都替她慶幸沒吃到，並覺得外送店家可能是處理青菜時沒清乾淨。

愛雅也逐一回應大家，開玩笑說「孕婦快瘋了」，並補充她真的被嚇到手都抖了，「那一節一節的樣子我看得超清楚」。她還說自己雖然沒吞下去，但已經用筷子夾過一次，想到就覺得背脊發涼。

更多引新聞報導

已婚老王炫耀「入珠最大顆」 露骨對話流出宛如成人片重擊正宮

高中弟「GG變黑」嚇壞掛泌尿科！以為每天自慰害的 醫師曝4種警兆

