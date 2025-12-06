愛雅外送吃一半驚見「白色生物」！她嚇爛：差點吃下去…

娛樂中心／饒婉馨報導

36歲女星張愛雅（愛雅）於2020年與相戀15年的圈外男友結婚，並於今年8月公開懷孕喜訊。她昨（5）日在社群平台發出一張外送照片透露，「吃到最後一口，發現了白色的異物，我差一點就放進嘴裡嚐嚐看」，網友看了表示「吃了應該會發瘋」。





菜蟲（紅圈）在碗的邊緣，被愛雅（左）拍得非常清楚。（圖／翻攝自IG ＠aiyachang1988）

藝人愛雅自今年8月公布懷孕消息後，時常在社群平台上分享孕期生活日常，不過她昨（5）日在IG發出一張俯拍視角的自拍，她帶著微笑，雙眼微瞇，纖長睫毛與水潤的嘴唇，讓氣色看起來格外亮眼；然而，下一張圖中清楚能看見，紙碗邊緣有一隻灰白色條狀物，疑似是菜蟲，拍得一清二楚。她在內文說明，她點了一份燙青菜，外送到了以後她就直接開吃，已經吃到最後一口時，才驚見白色的異物，表示「我差一點就放進嘴裡嚐嚐看那是不是肉末了，真的只差一點點」。對此她還安慰自己，「沒有農藥的菜太棒了，尷尬又不失禮貌的微笑，發自內心喔」，文末卻打出一連串的「啊啊啊啊啊啊啊啊～～～」，表達心情的崩潰。

網友誇她勇敢，讓她坦言，其實她也後怕，導致整天沒胃口。（圖／翻攝自IG ＠aiyachang1988）

她表示自己看得非常清楚。（圖／翻攝自IG ＠aiyachang1988）





貼文曝光後，網友表示「我要吐了」、「好家在，沒吃到，應該是餐廳處理青菜，沒處理好，才會這樣」，愛雅對此回覆，「對啊，但是孕婦快瘋了」；不少網友都誇她「天啊～你好勇敢！我超怕蟲的」、「還好你沒有近視，還看的很清楚，這咬下去會發瘋～～～」、「我要暈倒了。」、「還好沒事」。愛雅也一一回應，坦言自己當下也真的被嚇到，以為自己又要孕吐，甚至透露「我看得非常清楚，一節一節的唷」，表示自己還心有餘悸，一整天都食慾不振，並再度強調，「還好沒有吃下去，但我已經用筷子夾過了」。





原文出處：愛雅外送吃一半驚見「白色生物黏碗邊」！她差點放口中嚇瘋：我還用筷子夾它…

